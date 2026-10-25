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У Генштабі повідомили, як минула доба на Харківщині: відбито 12 штурмів РФ

Україна 09:15   25.10.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
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У Генштабі повідомили, як минула доба на Харківщині: відбито 12 штурмів РФ Фото: 106 окрема бригада Сил територіальної оборони ЗСУ

Протягом минулої доби на Харківщині було 12 боїв, пишуть у Генштабі ЗСУ. 

На Південно-Слобожанському напрямку СОУ відбили вісім штурмів росіян біля Тернової, Охрімівки та Бочкового.

На Куп’янському – ворог намагався прорватися чотири рази у районі Радьківки.

“Протягом минулої доби зафіксовано 193 бойових зіткнення. Вчора противник завдав 83 авіаційних ударів, під час яких скинув 281 керовану авіабомбу. Крім того, загарбники застосували 10010 дронів-камікадзе та здійснили 3276 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, з них 24 — із застосуванням реактивних систем залпового вогню”, – додали у Генштабі.

Також ГШ оновив інформацію про втрати ворога:

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Жовтня 2026 в 09:15;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом минулої доби на Харківщині було 12 боїв, пишуть у Генштабі ЗСУ. ".