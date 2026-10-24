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Ворог атакував торговий центр у Харкові – Терехов, на місці пожежа (доповнено)

Події 19:34   24.10.2026
Оксана Горун
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Ворог атакував торговий центр у Харкові – Терехов, на місці пожежа (доповнено) Скриншот

Харківський міський голова Ігор Терехов повідомив про “приліт” ТЦ в Основ’янському районі ввечері в суботу, 24 жовтня.

Доповнено о 19.34. “За уточненою інформацією, по торговому центру в Основ’янському районі було два влучання. На місці пожежа. Наразі – без постраждалих, відвідувачі та персонал ТЦ були евакуйовані завчасно”, – уточнив мер.

Доповнено о 19:26. Також у Харкові був “приліт” по Індустріальному району, поінформував начальник ХОВА Олег Синєгубов.

19:16. “Ворог атакував торговий центр в Основ’янському районі. Наслідки уточнюємо”, – написав мер Харкова.

У Харкові протягом дня та ввечері 24 жовтня була серія “прильотів” – по Індустріальному та Основ’янському районах. Про постраждалих не повідомляли.

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Нагадаємо, 24 жовтня армія РФ завдала ракетного удару по Лозовій. Загинув чоловік, ще троє людей постраждали. Мер Лозової Сергій Зеленський повідомив про удар двома «бандеролями» по Садовському старостинському округу. Там суттєві руйнування, двоє людей мають гостру реакцію на стрес.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Жовтня 2026 в 19:34;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківський міський голова Ігор Терехов повідомив про “приліт” ТЦ увечері в суботу, 24 жовтня".