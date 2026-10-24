Загиблий і поранені: у день жалоби армія РФ вдарила ракетами по Лозовій

45-річний чоловік загинув, ще двоє зазнали поранень, у жінки – стрес, повідомив про наслідки атаки РФ начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“Влучання було зафіксовано в складську будівлю з подальшим загорянням. Екстрені служби усувають наслідки ворожої атаки. Внаслідок обстрілу поранень зазнали 26-річний та 43-річний чоловіки. Постраждалих госпіталізували. На жаль, 45-річний чоловік помер внаслідок важких травм. Медики до останнього боролися за його життя”, – написав начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Згодом він додав, що також внаслідок цього удару гострої реакції на стрес зазнала 37-річна жінка.

Раніше мер Лозової Сергій Зеленський повідомив про удар двома “бандеролями” по Садовському старостинському округу. Там суттєві руйнування, у двох людей – гостра реакція на стрес. 24 жовтня в Лозівській громаді — День жалоби на згадку про загиблих через удар “бандеролями” по селу Лиманівка та по ринку в Лозовій 22 жовтня. Ці удари забрали життя чотирьох людей.