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Загиблий і поранені: у день жалоби армія РФ вдарила ракетами по Лозовій

Події 13:48   24.10.2026
Оксана Горун
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Загиблий і поранені: у день жалоби армія РФ вдарила ракетами по Лозовій Фото: Олег Синєгубов/телеграм

45-річний чоловік загинув, ще двоє зазнали поранень, у жінки – стрес, повідомив про наслідки атаки РФ начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“Влучання було зафіксовано в складську будівлю з подальшим загорянням. Екстрені служби усувають наслідки ворожої атаки. Внаслідок обстрілу поранень зазнали 26-річний та 43-річний чоловіки. Постраждалих госпіталізували. На жаль, 45-річний чоловік помер внаслідок важких травм. Медики до останнього боролися за його життя”, – написав начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Згодом він додав, що також внаслідок цього удару гострої реакції на стрес зазнала 37-річна жінка.

Раніше мер Лозової Сергій Зеленський повідомив про удар двома “бандеролями” по Садовському старостинському округу. Там суттєві руйнування, у двох людей – гостра реакція на стрес. 24 жовтня в Лозівській громаді — День жалоби на згадку про загиблих через удар “бандеролями” по селу Лиманівка та по ринку в Лозовій 22 жовтня. Ці удари забрали життя чотирьох людей.

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Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Жовтня 2026 в 13:48;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "45-річний чоловік загинув, ще двоє зазнали поранень, у жінки – стрес, повідомив про наслідки атаки РФ начальник ХОВА Олег Синєгубов".