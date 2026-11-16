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Удар по Балаклії: загиблий і постраждалі, пошкоджене відділення пошти

Події 13:30   16.11.2026
Вікторія Яковенко
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Удар по Балаклії: загиблий і постраждалі, пошкоджене відділення пошти Ілюстративне фото

Сьогодні, 16 листопада, окупанти вдарили по місту Балаклія. Одна людина загинула, також є постраждалі. 

Доповнено о 13:30. Вже відомо про п’ять постраждалих внаслідок обстрілу центру Балаклії, повідомив начальник МВА Віталій Карабанов.

“Внаслідок удару пошкоджень зазнали багатоквартирні житлові будинки, об’єкт цивільної інфраструктури, заклад культури, а також об’єкти приватної власності. Зокрема, пошкоджено скління вікон та покрівлі”, – додав Карабанов.

13:02. Як повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов, попередньо, одна людина загинула. Ще четверо постраждали.

“Пошкоджено відділення пошти, вантажний і три легкові автомобілі. Триває ліквідація наслідків”, – додав він.

Про атаку на місто написав начальник Балаклійської МВА Віталій Карабанов близько 12:15. Він інформував про “приліт” в центральній частині Балаклії.

Нагадаємо, дев’ять людей постраждали на Харківщині внаслідок російських обстрілів минулої доби, повідомляв начальник ХОВА Олег Синєгубов. Внаслідок обстрілів пошкоджена цивільна інфраструктура в Харкові, а також Богодухівському, Куп’янському, Ізюмському, Харківському та Чугуївському районах.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Листопада 2026 в 13:30;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сьогодні, 16 листопада, окупанти вдарили по місту Балаклія.".