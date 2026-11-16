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Фото з місць “прильотів” у Харкові та передмісті показала прокуратура

Події 10:37   16.11.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
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Фото з місць “прильотів” у Харкові та передмісті показала прокуратура

Шестеро людей постраждали внаслідок “прильотів” у Харкові та передмісті протягом минулої доби, пишуть в облпрокуратурі.

“За даними слідства, 15 листопада близько 22:10 у селищі Пісочин Харківського району внаслідок влучання ворожого БпЛА пошкоджено житлові будинки та автомобіль. Постраждали четверо людей. 74-річний чоловік дістав уламкове поранення обличчя та був доставлений до лікарні. Дві жінки віком 47 та 77 років і 71-річний чоловік зазнали гострої реакції на стрес”, – передають правоохоронці.

Обстріл Харкова та передмістя 16 листопада

Близько 22:25 у Слобідському районі Харкова безпілотник атакував готель. Гостру реакцію на стрес отримали чоловік та жінка.

Обстріл Харкова та передмістя 16 листопада

За попередніми даними, у всіх зазначених випадках росіяни застосовували БпЛА типу “герань-4”.

Обстріл Харкова та передмістя 16 листопада

“Крім того, вчора, 15 листопада, у Шевченківському районі м. Харкова зафіксовано два влучання БпЛА, попередньо типу «молния». Увечері удар прийшовся у квартиру на дев’ятому поверсі багатоквартирного будинку. Близько 21:15 зафіксовано влучання в будівлю недіючої дитячо-юнацької спортивної школи. В обох випадках — без постраждалих”, – додали у прокуратурі.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Листопада 2026 в 10:37;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Шестеро людей постраждали внаслідок “прильотів” у Харкові та передмісті протягом минулої доби, пишуть в облпрокуратурі.".