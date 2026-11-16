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РФ просунулась у районі Куп’янська: у DeepState оновили карти

Україна 07:32   16.11.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
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РФ просунулась у районі Куп’янська: у DeepState оновили карти

Автори проєкту DeepState оновили карти бойових дій, зазначивши, що ворог зміг просунутися на Куп’янському напрямку.

За даними аналітиків, росіяни захопили нові території на південному сході від Куп’янська біля Петропавлівки.

Нагадаємо, раніше МГ “Об’єктив” передавала, що речник Угрупування Об’єднаних Сил Віктор Трегубов констатував: у районі Куп’янська російські війська почали реалізовувати нову тактику. Раніше вони намагалися атакувати на північ від Куп’янська, вздовж Осколу через населений пункт Голубівка. Тепер же “лізуть” на захід, через населені пункти Радьківка та Кіндрашівка. Загалом, росіяни продовжують спроби інфільтрації, причому по дуже широкому фронту.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Листопада 2026 в 07:32;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Автори проєкту DeepState оновили карти бойових дій, зазначивши, що ворог зміг просунутися на Куп’янському напрямку.".