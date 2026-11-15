Три бої було за добу на півночі від Харкова – Генштаб

Вранці 15 листопада Генштаб ЗСУ поінформував, де точилися бої протягом минулої доби в Харківській області.

На Південно-Слобожанському напрямку росіяни атакували три рази біля Охрімівки, Графського та Миколаївки.

На Куп’янському – знову не зафіксовано жодного зіткнення.

“Протягом минулої доби зафіксовано 171 бойове зіткнення. Учора противник завдав одного ракетного удару, 104 авіаційних ударів, під час яких скинув 311 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 6957 дронів-камікадзе та здійснили 1981 обстріл населених пунктів і позицій наших військ, з них 43 — із застосуванням реактивних систем залпового вогню”, – уточнили у ГШ.

Втрати росіян на сьогодні такі: