Live
  • Нд 15.11.2026
  • Харків  +3°С
  • USD 45.38
  • EUR 50.34

Три бої було за добу на півночі від Харкова – Генштаб

Україна 08:12   15.11.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Підпишіться на нас в Google
Три бої було за добу на півночі від Харкова – Генштаб Фото: Генштаб ЗСУ

Вранці 15 листопада Генштаб ЗСУ поінформував, де точилися бої протягом минулої доби в Харківській області.

На Південно-Слобожанському напрямку росіяни атакували три рази біля Охрімівки, Графського та Миколаївки.

На Куп’янському – знову не зафіксовано жодного зіткнення.

“Протягом минулої доби зафіксовано 171 бойове зіткнення. Учора противник завдав одного ракетного удару, 104 авіаційних ударів, під час яких скинув 311 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 6957 дронів-камікадзе та здійснили 1981 обстріл населених пунктів і позицій наших військ, з них 43 — із застосуванням реактивних систем залпового вогню”, – уточнили у ГШ.

Втрати росіян на сьогодні такі:

Читайте також: Міст та електропідстанції у РФ атакували СОУ, у Татарстані палає підприємство

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

Новини за темою:

14.11.2026
Де атакував ворог на Харківщині: ранкові дані Генштабу ЗСУ
11.11.2026
Другу добу поспіль окупанти не атакують на Куп’янщині – Генштаб
13.11.2026
В обленерго “простими словами” пояснили, навіщо щодня вводять графіки
06.11.2026
Де були бої на Харківщині, повідомили в Генштабі
14.11.2026
Новини Харкова 14 листопада 2026 року – головне за день

Популярно

Новини Харкова 15 листопада 2026 року – головне за день
Новини Харкова 15 листопада 2026 року – головне за день
15.11.2026, 08:53
Сьогодні 15 листопада 2026: яке свято та день в історії
Сьогодні 15 листопада 2026: яке свято та день в історії
15.11.2026, 06:00
На трасі Київ — Харків палає вантажівка: рух перекрили в обох напрямках 📹
На трасі Київ — Харків палає вантажівка: рух перекрили в обох напрямках 📹
14.11.2026, 21:59
Як вимикатимуть світло на Харківщині 15 листопада: графіки
Як вимикатимуть світло на Харківщині 15 листопада: графіки
14.11.2026, 21:16
Вибух в Харкові: медзаклад атакував реактивний БпЛА (доповнено)
Вибух в Харкові: медзаклад атакував реактивний БпЛА (доповнено)
14.11.2026, 15:40
Аварія на мосту на Харківщині: трьох людей шпиталізували (фото)
Аварія на мосту на Харківщині: трьох людей шпиталізували (фото)
14.11.2026, 19:01


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Google, WhatsApp, Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • слідкуйте за нами у соцмережах: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Три бої було за добу на півночі від Харкова – Генштаб», то перегляньте більше у розділі Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 15 Листопада 2026 в 08:12;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці 15 листопада Генштаб ЗСУ поінформував, де точилися бої протягом минулої доби в Харківській області.".