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Три боя было за сутки на севере от Харькова – Генштаб

Украина 08:12   15.11.2026
Николь Костенко-Лагутина
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Три боя было за сутки на севере от Харькова – Генштаб Фото: Генштаб ВСУ

Утром 15 ноября Генштаб ВСУ проинформировал, где шли бои в течение минувших суток в Харьковской области.

На Южно-Слобожанском направлении россияне атаковали три раза около Охримовки, Графского и Николаевки.

На Купянском – вновь не зафиксировано ни одного боестолкновения.

«За прошедшие сутки зафиксировано 171 боевое столкновение. Вчера противник нанес один ракетный удар, 104 авиационных ударов, во время которых сбросил 311 управляемых авиабомб. Кроме того, захватчики применили 6957 дронов-камикадзе и произвели 1981 обстрел населенных пунктов и позиций наших войск, из них 43 — с применением реактивных систем залпового огня», – уточнили в ГШ.

Потери россиян на сегодняшний день следующие:

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 15 ноября 2026 в 08:12;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 15 ноября Генштаб ВСУ проинформировал, где шли бои в течение минувших суток в Харьковской области.".