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В облэнерго «простыми словами» объяснили, зачем ежедневно вводят графики

Общество 10:20   13.11.2026
Николь Костенко-Лагутина
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В облэнерго «простыми словами» объяснили, зачем ежедневно вводят графики

В АО «Харьковоблэнерго» объяснили: прежде всего свет отключают из-за дефицита электроэнергии, который произошел в результате российских обстрелов. Ситуация усложняется и тем, что россияне регулярно атакуют объекты энергетической инфраструктуры.

«Простыми словами: в определенные часы страна нуждается в большей электроэнергии, чем электростанции и импорт могут обеспечить. Поэтому энергетики вынуждены временно ограничивать потребление во избежание масштабной аварии и полного обесточивания», – написали энергетики.

Основные причины отключений сейчас:

  • российские обстрелы. Регулярные атаки повреждают электростанции, подстанции и высоковольтные линии. Поэтому часть электроэнергии невозможно доставить потребителям;
  • проблемы с передачей электроэнергии. Даже если электростанции производят достаточное количество электричества, поврежденные сети могут не пропускать нужный объем;
  • рост потребления. В зимний период люди чаще пользуются обогревателями, а нагрузка на энергосистему увеличивается.
  • ремонт оборудования. Энергетикам приходится восстанавливать поврежденные объекты, иногда временно выводя их из эксплуатации.

Напомним, из-за сложной ситуации в энергосистеме, которая сложилась в результате российских обстрелов в пятницу, 13 ноября, в Харьковской области ввели графики почасовых отключений света. Они, пишут в АО «Харьковоблэнерго», будут действовать с 00:00 до 24:00.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 13 ноября 2026 в 10:20;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В АО «Харьковоблэнерго» объяснили: прежде всего свет отключают из-за дефицита электроэнергии, который произошел в результате российских обстрелов.".