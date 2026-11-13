В облэнерго «простыми словами» объяснили, зачем ежедневно вводят графики

В АО «Харьковоблэнерго» объяснили: прежде всего свет отключают из-за дефицита электроэнергии, который произошел в результате российских обстрелов. Ситуация усложняется и тем, что россияне регулярно атакуют объекты энергетической инфраструктуры.

«Простыми словами: в определенные часы страна нуждается в большей электроэнергии, чем электростанции и импорт могут обеспечить. Поэтому энергетики вынуждены временно ограничивать потребление во избежание масштабной аварии и полного обесточивания», – написали энергетики.

Основные причины отключений сейчас:

российские обстрелы. Регулярные атаки повреждают электростанции, подстанции и высоковольтные линии. Поэтому часть электроэнергии невозможно доставить потребителям;

проблемы с передачей электроэнергии. Даже если электростанции производят достаточное количество электричества, поврежденные сети могут не пропускать нужный объем;

рост потребления. В зимний период люди чаще пользуются обогревателями, а нагрузка на энергосистему увеличивается.

ремонт оборудования. Энергетикам приходится восстанавливать поврежденные объекты, иногда временно выводя их из эксплуатации.

Напомним, из-за сложной ситуации в энергосистеме, которая сложилась в результате российских обстрелов в пятницу, 13 ноября, в Харьковской области ввели графики почасовых отключений света. Они, пишут в АО «Харьковоблэнерго», будут действовать с 00:00 до 24:00.