Бои на Харьковщине утихают: был лишь один штурм

Одно боестолкновение на Харьковщине зафиксировали в течение минувших суток, передают в Генштабе ВСУ.

На Южно-Слобожанском направлении россияне атаковали один раз в направлении Красноярского.

На Купянском – боев не было.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 175 боевых столкновений. Вчера противник нанес один ракетный и 67 авиационных ударов, в том числе сбросил 232 управляемых авиабомб. Кроме того, захватчики применили 6842 дрона-камикадзе и совершили 2227 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск», – уточнили в Генштабе.

Потери оккупантов на сегодняшний день следующие: