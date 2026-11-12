Новые тарифы на воду утвердил исполком Харьковского горсовета
Исполнительный комитет Харьковского городского совета сегодня, 12 ноября, принял решение о повышении тарифов на централизованное водоснабжение и водоотведение КП «Харьковские тепловые сети». Новые тарифы начнут действовать с 1 января 2027 года, сообщила пресс-служба мэрии.
Для обычных горожан тарифы будут составлять:
- водоснабжение: 57,50 грн. за 1 куб. м с НДС;
- водоотведение: 27,99 грн. за 1 куб. м с НДС.
Сейчас действуют тарифы 48,63 грн. на водоснабжение и 20,61 грн. на водоотведение (с НДС).
Для предприятий в сфере централизованного водоснабжения и водоотведения на следующий год установлены тарифы 26,22 грн за 1 куб. м по НДС на водоснабжение и 10,12 грн за 1 куб. м с НДС на водоотведение.
В Департаменте экономики и коммунального имущества пояснили пересмотр тарифов производственной себестоимостью, в том числе затратами на электроэнергию, реагенты, материальные ресурсы и т.д.
По данным мэрии, в других городах Украины суммарная плата за водоснабжение и водоотведение с 1 января 2027 года будет:
- в Киеве – почти 111 грн за кубометр,
- в Днепре – почти 110 грн,
- в Одессе – около 102 грн,
- во Львове – более 97 грн.
«Из 17 сравниваемых городов только в трех плата меньше, чем в Харькове», — отметили в мэрии.
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Напомним, первый этап повышения тарифов на воду в Харькове произошел 1 октября. С учетом второго этапа, с 1 января 2027 года, стоимость услуг на водоснабжение и водоотведение вырастет почти в 3,6 раза и 3,3 раза соответственно.