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Новые тарифы на воду утвердил исполком Харьковского горсовета

Харьков 19:15   12.11.2026
Татьяна Литвина
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Новые тарифы на воду утвердил исполком Харьковского горсовета Фото: телеграм-канал Александра Гололобова/t.me/AlexsAlexs_G

Исполнительный комитет Харьковского городского совета сегодня, 12 ноября, принял решение о повышении тарифов на централизованное водоснабжение и водоотведение КП «Харьковские тепловые сети». Новые тарифы начнут действовать с 1 января 2027 года, сообщила пресс-служба мэрии.

Для обычных горожан тарифы будут составлять:

  • водоснабжение: 57,50 грн. за 1 куб. м с НДС;
  • водоотведение: 27,99 грн. за 1 куб. м с НДС.

Сейчас действуют тарифы 48,63 грн. на водоснабжение и 20,61 грн. на водоотведение (с НДС).

Для предприятий в сфере централизованного водоснабжения и водоотведения на следующий год установлены тарифы 26,22 грн за 1 куб. м по НДС на водоснабжение и 10,12 грн за 1 куб. м с НДС на водоотведение.

В Департаменте экономики и коммунального имущества пояснили пересмотр тарифов производственной себестоимостью, в том числе затратами на электроэнергию, реагенты, материальные ресурсы и т.д.

По данным мэрии, в других городах Украины суммарная плата за водоснабжение и водоотведение с 1 января 2027 года будет:

  • в Киеве – почти 111 грн за кубометр,
  • в Днепре – почти 110 грн,
  • в Одессе – около 102 грн,
  • во Львове – более 97 грн.

«Из 17 сравниваемых городов только в трех плата меньше, чем в Харькове», — отметили в мэрии.

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Напомним, первый этап повышения тарифов на воду в Харькове произошел 1 октября. С учетом второго этапа, с 1 января 2027 года, стоимость услуг на водоснабжение и водоотведение вырастет почти в 3,6 раза и 3,3 раза соответственно.

Автор: Татьяна Литвина

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  • • Дата публикации материала: 12 ноября 2026 в 19:15;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Татьяна Литвина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Исполнительный комитет Харьковского городского совета сегодня, 12 ноября, принял решение о повышении тарифов на централизованное водоснабжение и водоотведение ".