РФ обстреляла лесничество на Харьковщине: был пожар, повреждена спецтехника

В ночь на 11 ноября оккупанты ударили по лесничеству Изюмского надлесничества. В результате попаданий около 23:30 там вспыхнул пожар.

«Огонь существенно повредил здание конторы и спецтехнику лесничих – пожарный автомобиль и автобус. Кроме того, дотла сгорел автокран. К счастью, обошлось без пострадавших. Во время обстрела работников в помещении не было», — сообщили в Слобожанском лесном офисе ГП «Леса Украины».

Сейчас лесничие оценивают масштабы разрушений и нанесенного ущерба.

Напомним, в Харьковской области восстанавливают леса. Присоединившиеся к работам лесничие и волонтеры работают на заранее обследованных и разминированных участках, заверили в Слобожанском лесном офисе. Этой осенью обещают высадить не менее 300 тысяч сеянцев на площади более 60 га. В Октябрьском надлесничестве преимущественно высаживают дубы, в Гутянском – хвойные с примесями лиственных пород.