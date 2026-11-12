РФ обстріляла лісництво на Харківщині: була пожежа, пошкоджена спецтехніка

У ніч проти 11 листопада окупанти вдарили по лісництву Ізюмського надлісництва. Унаслідок влучань близько 23:30 там спалахнула пожежа.

«Вогонь суттєво пошкодив будівлю контори та спецтехніку лісівників – пожежний автомобіль і автобус. Крім того, вщент згорів автокран. На щастя, обійшлося без постраждалих. Під час обстрілу працівників у приміщенні не було», – повідомили у Слобожанському лісовому офісі ДП «Ліси України».

Наразі лісівники оцінюють масштаби руйнувань і завданих збитків.

Нагадаємо, на Харківщині відновлюють ліси. Лісничі та волонтери, які долучилися до робіт, працюють на заздалегідь обстежених і розмінованих ділянках, запевнили в Слобожанському лісовому офісі. Цієї осені обіцяють висадити не менше, ніж 300 тисяч сіянців на площі понад 60 га. У Жовтневому надлісництві переважно висаджують дуби, в Гутянському – хвойні з домішками листяних порід.