На Харківщині у вогні загинув чоловік, його тіло знайшли на палаючому дивані

Протягом минулої доби на Харківщині було 17 пожеж, чотири з них – розпочалися внаслідок російських обстрілів, передають у ГУ ДСНС України у Харківській області.

Загоряння через обстріли вирували в Берестинському, Чугуївському та Куп’янському районах.

Трагічна побутова пожежа була у селі Валер’янівка Близнюківської громади. У приватному будинку загорівся диван на площі три квадратні метри. На ньому знайшли тіло чоловіка. Ще одне загоряння у квартирі сталося у селі Красне Кегичівської громади.

“Під час гасіння пожежі рятувальники врятували чоловіка. Площа пожежі склала 15 квадратних метрів”, – додали у ДСНС.