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На Харківщині у вогні загинув чоловік, його тіло знайшли на палаючому дивані

Події 08:45   06.11.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
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На Харківщині у вогні загинув чоловік, його тіло знайшли на палаючому дивані

Протягом минулої доби на Харківщині було 17 пожеж, чотири з них – розпочалися внаслідок російських обстрілів, передають у ГУ ДСНС України у Харківській області.

Загоряння через обстріли вирували в Берестинському, Чугуївському та Куп’янському районах.

Трагічна побутова пожежа була у селі Валер’янівка Близнюківської громади. У приватному будинку загорівся диван на площі три квадратні метри. На ньому знайшли тіло чоловіка. Ще одне загоряння у квартирі сталося у селі Красне Кегичівської громади.

“Під час гасіння пожежі рятувальники врятували чоловіка. Площа пожежі склала 15 квадратних метрів”, – додали у ДСНС.

Читайте також: Де були бої на Харківщині, повідомили у Генштабі.

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Листопада 2026 в 08:45;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом минулої доби на Харківщині було 17 пожеж, чотири з них – розпочалися внаслідок російських обстрілів, передають у ГУ ДСНС України у Харківській області.".