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На Харьковщине в огне погиб мужчина, его тело нашли на пылающем диване

Происшествия 08:45   06.11.2026
Николь Костенко-Лагутина
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На Харьковщине в огне погиб мужчина, его тело нашли на пылающем диване

В течение минувших суток на Харьковщине было 17 пожаров, четыре из них – начались в результате российских обстрелов, передают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Возгорания из-за обстрелов бушевали в Берестинском, Чугуевском и Купянском районах.

Трагический бытовой пожар был в селе Валерьяновка Близнюковской громады. В частном доме загорелся диван на площади три квадратных метра. На нем нашли тело мужчины. Еще одно возгорание в квартире произошло в селе Красное Кегичевской громады.

«Во время тушения пожара спасатели спасли мужчину. Площадь пожара составила 15 квадратных метров», – добавили в ГСЧС.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 6 ноября 2026 в 08:45;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение минувших суток на Харьковщине было 17 пожаров, четыре из них – начались в результате российских обстрелов".