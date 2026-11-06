На Харьковщине в огне погиб мужчина, его тело нашли на пылающем диване

В течение минувших суток на Харьковщине было 17 пожаров, четыре из них – начались в результате российских обстрелов, передают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Возгорания из-за обстрелов бушевали в Берестинском, Чугуевском и Купянском районах.

Трагический бытовой пожар был в селе Валерьяновка Близнюковской громады. В частном доме загорелся диван на площади три квадратных метра. На нем нашли тело мужчины. Еще одно возгорание в квартире произошло в селе Красное Кегичевской громады.

«Во время тушения пожара спасатели спасли мужчину. Площадь пожара составила 15 квадратных метров», – добавили в ГСЧС.