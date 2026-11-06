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Где были бои на Харьковщине, сообщили в Генштабе

Украина 08:05   06.11.2026
Николь Костенко-Лагутина
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Где были бои на Харьковщине, сообщили в Генштабе Фото: Генштаб ВСУ

В течение минувших суток на Харьковщине было шесть боев, пишут в Генштабе ВСУ. 

На Южно-Слобожанском направлении россияне атаковали четыре раза около Малой Волчьей, Охримовки и Волчанских Хуторов.

На Купянском – СОУ отбили две атаки врага в районе Радьковки.

«За прошедшие сутки зафиксировано 188 боевых столкновений. Вчера противник нанес 79 авиационных ударов и сбросил 235 управляемых авиабомб. Кроме того, захватчики применили 7093 дрона-камикадзе и осуществили 2794 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск», – уточнили в ГШ.

Также в Генштабе обновили информацию о потерях россиян:

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 6 ноября 2026 в 08:05;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение минувших суток на Харьковщине было шесть боев, пишут в Генштабе ВСУ. ".