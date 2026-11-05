Бюджет недополучил миллионы: на Харьковщине через суд вернут деньги за землю

В Харьковской областной прокуратуре установили, что в Берестине предприятие длительное время не платило за пользование землей, поэтому правоохранители обратились в суд.

В Берестине местному акционерному обществу принадлежит комплекс нежилых зданий, расположенный на коммунальном земельном участке площадью более 1,7 га.

«Предприятие долгое время пользовалось указанной землей, не имея никаких правоустанавливающих документов, — без заключения договора аренды с городским советом и без государственной регистрации соответствующего права. Общество не платило средства за использование участка. В результате бюджет территориальной громады недополучил миллионы гривен», — сообщили в прокуратуре.

Правоохранители уточнили, что официальные обращения горсовета о необходимости урегулирования земельных отношений предприятие игнорировало.

Летом прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании безосновательно сохраненных средств в размере арендной платы.

«В ходе судебного разбирательства, после проведения детального уточненного расчета нормативной денежной оценки земли, размер исковых требований увеличен до более 2 млн гривен. Хозяйственный суд удовлетворил требования прокуроров в полном объеме и принял взыскать с ответчика указанную сумму в пользу городского совета», — сообщили правоохранители.