Live
  • Чт 05.11.2026
  • Харьков  +3°С
  • USD 45.54
  • EUR 51.25

Бюджет недополучил миллионы: на Харьковщине через суд вернут деньги за землю

Общество 13:17   05.11.2026
Виктория Яковенко
Подпишитесь на нас в Google
Бюджет недополучил миллионы: на Харьковщине через суд вернут деньги за землю Фото: id-legalgroup.com

В Харьковской областной прокуратуре установили, что в Берестине предприятие длительное время не платило за пользование землей, поэтому правоохранители обратились в суд.

В Берестине местному акционерному обществу принадлежит комплекс нежилых зданий, расположенный на коммунальном земельном участке площадью более 1,7 га.

«Предприятие долгое время пользовалось указанной землей, не имея никаких правоустанавливающих документов, — без заключения договора аренды с городским советом и без государственной регистрации соответствующего права. Общество не платило средства за использование участка. В результате бюджет территориальной громады недополучил миллионы гривен», — сообщили в прокуратуре.

Правоохранители уточнили, что официальные обращения горсовета о необходимости урегулирования земельных отношений предприятие игнорировало.

Летом прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании безосновательно сохраненных средств в размере арендной платы.

«В ходе судебного разбирательства, после проведения детального уточненного расчета нормативной денежной оценки земли, размер исковых требований увеличен до более 2 млн гривен. Хозяйственный суд удовлетворил требования прокуроров в полном объеме и принял взыскать с ответчика указанную сумму в пользу городского совета», — сообщили правоохранители.

Читайте также: «Срочно нужна помощь!»: харьковчан просят сдать кровь

Автор: Виктория Яковенко

Популярно

По Харькову утром 5 ноября ударили дроны – что известно (дополнено)
По Харькову утром 5 ноября ударили дроны – что известно (дополнено)
05.11.2026, 10:43
Новости Харькова – главное 5 ноября: ситуация на фронте, задерживается метро
Новости Харькова – главное 5 ноября: ситуация на фронте, задерживается метро
05.11.2026, 12:39
Как сегодня будут отключать свет в Харьковской области – графики
Как сегодня будут отключать свет в Харьковской области – графики
05.11.2026, 07:29
Из-за проблем с электроэнергией в Харькове может задерживаться метро
Из-за проблем с электроэнергией в Харькове может задерживаться метро
05.11.2026, 09:30
Сегодня 5 ноября 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 5 ноября 2026: какой праздник и день в истории
05.11.2026, 06:00
Меньше расходов: Харьков модернизирует теплосети при поддержке Швейцарии
Меньше расходов: Харьков модернизирует теплосети при поддержке Швейцарии
05.11.2026, 13:43

Новости по теме:

05.11.2026
Четыре района Харькова атаковала РФ за сутки FPV, дроны били и по области
05.11.2026
Шесть человек, в том числе ребенок, пострадали от обстрелов РФ – Синегубов
05.11.2026
Второй день оккупанты не атакуют на Купянщине – Генштаб
05.11.2026
Как сегодня будут отключать свет в Харьковской области – графики
04.11.2026
Обучение и лечение под землей: Синегубов о строительстве на Харьковщине


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Google, WhatsApp, Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • следите за нами в соцсетях: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Бюджет недополучил миллионы: на Харьковщине через суд вернут деньги за землю», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 5 ноября 2026 в 13:17;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской областной прокуратуре установили, что в Берестине предприятие длительное время не платило за пользование землей, поэтому правоохранители обратились в суд.".