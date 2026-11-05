«Срочно нужна помощь!»: харьковчан просят сдать кровь

Харьковчан зовут сдавать кровь. В областном центре службы крови заявили о дефиците всех групп.

«Харьков, срочно нужна помощь! Кровь нужна не когда-то потом, а сегодня. Мы очень просим всех, кто имеет возможность прийти и сдать кровь. Даже если вы никогда раньше этого не делали. Даже если не знаете своей группы крови. Сейчас важен каждый донор. И каждая донация», — говорится в сообщении.

Центр крови в Харькове находится на улице Клочковской, 366. Он работает с понедельника по пятницу с 8:00 до 15:00, в субботу – с 8:00 до 13:00. Еще один центр – в ТРЦ Никольский (-1 этаж) открыт во вторник, четверг и субботу с 9:00 до 14:00.

Предварительно записываться не нужно.

Напомним, по Харькову утром 5 ноября ударили дроны. Первые взрывы начались около 09:00. Сначала оккупанты выпустили беспилотник по Шевченковскому району. Начальник ХОВА Олег Синегубов уточнил: «прилет» пришелся по открытой территории. Информация о пострадавших не поступала. Также дрон РФ атаковал авто в Салтовском районе. По информации мэра Игоря Терехова, пострадавших в результате «прилета» нет.

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