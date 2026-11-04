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Как харьковский «Буфет» привлек к работе робота — история успеха от айтишников

Оригинально 18:55   04.11.2026
Елена Нагорная
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Как харьковский «Буфет» привлек к работе робота — история успеха от айтишников

72% малых бизнесов Харьковщины общаются с клиентами вручную, а каждый пятый до сих пор использует российское программное обеспечение.

Об этом свидетельствуют результаты диагностики предприятий — участников первого этапа программы «Digital Booster4SME» от Kharkiv IT Cluster. Это один из существующих проектов по помощи бизнесу в цифровизации. Кроме того, как выяснилось, 68% предпринимателей тратят слишком много времени на рутинные задачи, только 11% ведут учет в CRM-системе, лишь 10% видят основные показатели бизнеса в одном месте, и 27% точно знают, откуда к ним приходят клиенты.

Среди успешных примеров цифровизации — сеть «Буфет», которой ранее предоставили технические консультации по замене российского софта и подбору оборудования, рассказала МГ «Объектив» координатор направления в Kharkiv IT Cluster Катерина Кулакевич.

«Мы подбираем благодаря нашим экспертам оборудование, за счет которого можно заменить ручное действие на автоматическое. Таким примером у нас является один из кейсов «Буфета», который все харьковчане, я уверена, знают. Они к нам пришли с запросом на поиск оборудования, которое сможет складывать коробки. Чтобы это делал не человек. Мы подобрали подходящее оборудование, они его закупили, и сейчас эти коробочки складываются роботом, а не человеком», — рассказала Кулакевич.

Другим харьковским кейсом стало сотрудничество с брендом «Япико» в направлении автоматизации мониторинга.

«Они к нам обращались также, но там более сложный кейс по IT, отслеживание температурного режима. Это такая сложная автоматизация. У них есть свой собственный IT-отдел, то есть они не нуждаются в каком-то решении внешнем, они нуждались в маршрутизации. Это о том, о чем наша дорожная карта: помочь, рекомендовать, направить на какой-то путь. Мы просто рассказали, какие есть варианты, а они сами это воплотили, разработали, и сейчас активно уже с этим работают», — подчеркнула координатор.

По ее словам, также среди предпринимателей растет запрос на внедрение искусственного интеллекта и проверку кибербезопасности.

«Есть вопросы кибербезопасности. Если мы не можем предложить что-то разработать, потому что они сами уже все разработали, мы можем проверить кибербезопасность, чтобы все не рухнуло, чтобы не было утечки данных», — подытожила представительница IT-кластера.

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Автор: Елена Нагорная

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  • • Дата публикации материала: 4 ноября 2026 в 18:55;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "72% малых бизнесов Харьковщины общаются с клиентами вручную, а каждый пятый до сих пор использует российское программное обеспечение.".