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Зеленский наградил Меланию Трамп орденом княгини Ольги

Мир 11:15   04.11.2026
Николь Костенко-Лагутина
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Зеленский наградил Меланию Трамп орденом княгини Ольги Фото: president.gov.ua

2 ноября на сайте Президента Украины опубликовали указ №1079/2026 – о награждении Мелании Трамп орденом княгини Ольги. 

В указе говорится, что президент Украины Владимир Зеленский наградил первую леди США орденом княгини Ольги «за весомый личный вклад в гуманитарную поддержку Украины, активную правозащитную и благотворительную деятельность, направленные на спасение украинских детей, граждан, пострадавших в результате российской агрессии, незаконно депортированных и принудительно перемещенных с временно оккупированных Российской Федерацией территорий Украины».

Отметим, 23 октября стало известно, что благодаря инициативе жены президента США Мелании Трамп удалось достигнуть временного прекращения огня в Херсонской области. Это было необходимо для проведения гуманитарной миссии в оккупированных Олешках. Из-за российской агрессии в городе произошла настоящая гуманитарная катастрофа – люди остались без еды, медикаментов, а из-за постоянных обстрелов эвакуация стала невозможной.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 4 ноября 2026 в 11:15;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "2 ноября на сайте Президента Украины опубликовали указ №1079/2026 – о награждении Мелании Трамп орденом княгини Ольги. ".