Live
  • Ср 04.11.2026
  • Харьков  +6°С
  • USD 45.67
  • EUR 51.06

«Поезд железной памяти» №1220 назначила УЗ в честь погибших железнодорожников

Транспорт 09:40   04.11.2026
Николь Костенко-Лагутина
Подпишитесь на нас в Google
«Поезд железной памяти» №1220 назначила УЗ в честь погибших железнодорожников Скриншот

4 ноября в Украине отмечают День железнодорожника. В этом году УЗ назначила специальный «Поезд железной памяти» под номером 1220 – в честь погибших из-за российской агрессии коллег. 

№1220 – это неслучайный выбор для поезда. Именно столько железнодорожников уже погибли в результате войны РФ против Украины.

«За этой цифры — 1220 жизней: родные, которые больше не дождутся их дома, коллеги, которые больше не будут работать с ними бок о бок и тысячи воспоминаний, которые навсегда останутся с нами. Они делали все, чтобы поезда продолжали свой путь. Но их путь оборвала война», – написали в АО «Укрзалізниця».

Видео: АО «Укрзалізниця»

И добавили: несмотря на тяжелые потери и все трудности войны, поезда ежедневно продолжают курсировать. А пока они двигаются – живет и память о тех, благодаря кому продолжает двигаться вся Украина.

Читайте также: За сутки по Харьковщине ударили почти 90 БпЛА, пострадала женщина

Автор: Николь Костенко-Лагутина

Популярно

В облэнерго опубликовали графики отключения света на 4 ноября
В облэнерго опубликовали графики отключения света на 4 ноября
04.11.2026, 07:29
Новости Харькова – главное 4 ноября: затишье на Купянщине, удар по мусоровозу
Новости Харькова – главное 4 ноября: затишье на Купянщине, удар по мусоровозу
04.11.2026, 09:54
«Это были специальные «искандеры»: Терехов об ударе по инфраструктуре Харькова
«Это были специальные «искандеры»: Терехов об ударе по инфраструктуре Харькова
03.11.2026, 22:45
«Цель — выживание»: как работает ферма в зоне эвакуации под Старым Салтовом
«Цель — выживание»: как работает ферма в зоне эвакуации под Старым Салтовом
03.11.2026, 16:00
Сегодня 4 ноября 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 4 ноября 2026: какой праздник и день в истории
04.11.2026, 06:00
ГСЧС: два бытовых пожара бушевали в Харькове – спасли 8 человек, есть погибший
ГСЧС: два бытовых пожара бушевали в Харькове – спасли 8 человек, есть погибший
04.11.2026, 10:50

Новости по теме:

03.11.2026
Из Харькова в Перемышль будут ездить новые вагоны с мощными аккумуляторами
02.11.2026
За октябрь Россия потеряла больше 54 тысяч солдат – это население всей Воркуты
30.10.2026
РФ продвинулась в приграничье на севере Харьковщины – DeepState обновил карту
30.10.2026
Украина возобновила обстрелы российских НПЗ: сильный пожар в Самарской области
29.10.2026
Трагедия в Днепре: УЗ проанализировала причины и сообщила подробности


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Google, WhatsApp, Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • следите за нами в соцсетях: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: ««Поезд железной памяти» №1220 назначила УЗ в честь погибших железнодорожников», то посмотрите больше в разделе Транспорт на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 4 ноября 2026 в 09:40;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В этом году УЗ назначила специальный «Поезд железной памяти» под номером 1220 – в честь погибших из-за российской агрессии коллег. ".