«Поезд железной памяти» №1220 назначила УЗ в честь погибших железнодорожников

4 ноября в Украине отмечают День железнодорожника. В этом году УЗ назначила специальный «Поезд железной памяти» под номером 1220 – в честь погибших из-за российской агрессии коллег.

№1220 – это неслучайный выбор для поезда. Именно столько железнодорожников уже погибли в результате войны РФ против Украины.

«За этой цифры — 1220 жизней: родные, которые больше не дождутся их дома, коллеги, которые больше не будут работать с ними бок о бок и тысячи воспоминаний, которые навсегда останутся с нами. Они делали все, чтобы поезда продолжали свой путь. Но их путь оборвала война», – написали в АО «Укрзалізниця».

Видео: АО «Укрзалізниця»

И добавили: несмотря на тяжелые потери и все трудности войны, поезда ежедневно продолжают курсировать. А пока они двигаются – живет и память о тех, благодаря кому продолжает двигаться вся Украина.