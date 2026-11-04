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“Потяг залізної памʼяті” №1220 призначила УЗ на честь загиблих залізничників

Транспорт 09:40   04.11.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
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“Потяг залізної памʼяті” №1220 призначила УЗ на честь загиблих залізничників Скріншот

4 листопада в Україні відзначають День залізничника. Цього року УЗ призначила спеціальний “Потяг залізної пам’яті” під номером 1220 – на честь загиблих через російську агресію колег. 

№1220 – невипадковий вибір для поїзда. Саме стільки залізничників уже загинули внаслідок війни РФ проти України.

За цією цифрою — 1220 життів: рідні, які більше не дочекаються їх удома, колеги, які більше не працюватимуть із ними пліч-о-пліч і тисячі спогадів, які назавжди залишаться з нами. Вони робили все, щоб поїзди продовжували свій шлях. Та їхній власний шлях обірвала війна“, – написали в АТ “Укрзалізниця”.

Відео: АТ “Укрзалізниця”

І додали: попри тяжкі втрати та всі труднощі війни, потяги щодня продовжують курсувати. А поки що вони рухаються – живе і пам’ять про тих, завдяки кому продовжує рухатися вся Україна.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Листопада 2026 в 09:40;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Цього року УЗ призначила спеціальний “Потяг залізної пам’яті” під номером 1220 – на честь загиблих через російську агресію колег. ".