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За жовтень Росія втратила більше 54 тисяч солдатів: це населення всієї Воркути

Україна 10:43   02.11.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
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За жовтень Росія втратила більше 54 тисяч солдатів: це населення всієї Воркути Фото: Генштаб ЗСУ

Про рекордні втрати РФ на фронті за жовтень розповіли в Генштабі ЗСУ. А вже 1 листопада окупанти здивували новими цифрами.

За даними відомства, 1 листопада росіяни втрачали одного військового кожні 35 секунд, а щогодини – понад сотню солдатів. Таким чином, протягом доби втрати окупантів склали 2500 осіб – це найбільші цифри за період війни.

“Попередній рекорд встановили зовсім нещодавно, 21 жовтня 2026 року: тоді російський агресор втратив 2 250 осіб. А до цього майже два роки тримався показник 19 грудня 2024 року — 2 200 окупантів за добу”, – зазначили в Генштабі.

Загалом, весь жовтень став місяцем найбільших втрат росіян – убиті та поранені 54 400 військових.

“54 400 — майже все населення російської Воркути, де живе близько 55 тисяч осіб. Вдумайтесь. Один місяць – одне місто”, – написали в Генштабі.

У листопаді, за попередніми прогнозами ГШ, армія РФ може встановити новий рекорд.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Листопада 2026 в 10:43;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про рекордні втрати РФ на фронті за жовтень розповіли в Генштабі ЗСУ. А вже 1 листопада окупанти здивували новими цифрами.".