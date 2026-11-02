За жовтень Росія втратила більше 54 тисяч солдатів: це населення всієї Воркути

Про рекордні втрати РФ на фронті за жовтень розповіли в Генштабі ЗСУ. А вже 1 листопада окупанти здивували новими цифрами.

За даними відомства, 1 листопада росіяни втрачали одного військового кожні 35 секунд, а щогодини – понад сотню солдатів. Таким чином, протягом доби втрати окупантів склали 2500 осіб – це найбільші цифри за період війни.

“Попередній рекорд встановили зовсім нещодавно, 21 жовтня 2026 року: тоді російський агресор втратив 2 250 осіб. А до цього майже два роки тримався показник 19 грудня 2024 року — 2 200 окупантів за добу”, – зазначили в Генштабі.

Загалом, весь жовтень став місяцем найбільших втрат росіян – убиті та поранені 54 400 військових.

“54 400 — майже все населення російської Воркути, де живе близько 55 тисяч осіб. Вдумайтесь. Один місяць – одне місто”, – написали в Генштабі.

У листопаді, за попередніми прогнозами ГШ, армія РФ може встановити новий рекорд.