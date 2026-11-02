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Майже два десятки постраждалих за добу на Харківщині через удари РФ

Події 08:48   02.11.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
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Майже два десятки постраждалих за добу на Харківщині через удари РФ

Внаслідок обстрілів РФ 11 населених пунктів Харківської області постраждали 19 осіб, пише начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“У сел. Васищеве Безлюдівської громади зазнали поранень 18-річний чоловік і 48-річна жінка, отримали гостру реакцію на стрес 9 людей, серед них – 3-річна дівчинка; у м. Ізюм зазнали поранень чоловіки 24 і 67 років, жінки 61 і 85 років, отримала гостру реакцію на стрес 59-річна жінка; у сел. Великий Бурлук поранено 46-річного чоловіка; у м. Лозова зазнала поранень 75-річна жінка; у с. Хижняківка Лозівської громади поранено 66-річного чоловіка”, – пише Синєгубов.

За добу по Харківщині вдарило таке озброєння:

  • РСЗВ;
  • п’ять КАБів;
  • шість БпЛА типу “герань-2”;
  • fpv-дрон;
  • 17 БпЛА (тип встановлюється).

Внаслідок російських обстрілів пошкоджена цивільна інфраструктура в Куп’янському, Ізюмському, Харківському, Лозівському та Чугуївському районах.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Листопада 2026 в 08:48;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок обстрілів РФ 11 населених пунктів Харківської області постраждали 19 осіб, пише начальник ХОВА Олег Синєгубов.".