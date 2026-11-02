Live
  • Пн 02.11.2026
  • Харків  +8°С
  • USD 45.35
  • EUR 50.68

Новини Харкова – головне 2 листопада: кібератака РФ, просування ворога

Події 08:55   02.11.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Підпишіться на нас в Google
Новини Харкова – головне 2 листопада: кібератака РФ, просування ворога

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

08:55

РФ просунулась біля Гоптівки: у Deep State оновили карти

Аналітики проєкту Deep State оновили карти бойових дій на Харківщині увечері 1 листопада. За даними осінтерів, росіяни захопили нові території вздовж прикордоння та просунулися до Гоптівки. А поряд розташовані населені пункти Козача Лопань та Кудіївка.

07:30

Радіаційну та хімічну небезпеку оголошували в Україні: що сталося

Увечері 1 листопада додаток «Повітряна тривога» розсилало лячні оповіщення. Писали про нібито радіаційну та хімічну небезпеки. Також були попередження про вуличні бої у столиці. За попередньою версією, програму зламали росіяни.  Перші оповіщення користувачі почали отримувати близько 23:00. Незабаром у ПС ЗСУ припустили: додаток «Повітряна тривога» зламаний. Ймовірно – росіянами, проте достеменно відомо – загрози застосування радіаційної чи хімічної зброї немає. Після чого у пресслужбі Харківської мерії також написали про хакерську атаку. Городян закликали не панікувати та не вірити сповіщенням, що отримують користувачі.

“Водночас місцева система оповіщення міста Харкова працює у штатному режимі, без збоїв. Просимо мешканців Харкова орієнтуватися на офіційні сигнали місцевої системи оповіщення, зокрема вуличні сирени повітряної тривоги, а також інформацію, що транслюється місцевими радіостанціями“, – уточнили в мерії.

Орієнтуватися лише на оповіщення гучномовців закликали і у ДСНС.

“Загальнодержавна система оповіщення працює в штатному режимі. Всі сигнали про загрози передаються до обласних адміністрацій та, відповідно, до вуличних систем оповіщення. Стежте за офіційною інформацією органів місцевої влади, а також орієнтуйтеся на сигнали гучномовних пристроїв“, – написали рятувальники.

А колишній керівник ЦПД при РНБО Андрій Коваленко зазначив: зараз усім користувачам необхідно бути вкрай обережними у соцмережах. Будь-який перехід за підозрілим посиланням може призвести мінімум до втрати даних.

“Люди, які підписалися на ворожий ТГ-канал, або хочуть клацнути на якесь ліве посилання – у вас, як мінімум, можуть стирити ваші дані. Тому не натискайте нічого зайвого. Від того каналу відпишіться, в стрічку щось вкинуть, клацнете щось зайве, і все”, – акцентував він.

Читайте також: Сьогодні 2 листопада 2026 року: яке свято та день в історії

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

Популярно

Новини Харкова – головне 2 листопада: кібератака РФ, просування ворога
Новини Харкова – головне 2 листопада: кібератака РФ, просування ворога
02.11.2026, 08:55
Сьогодні 2 листопада 2026: яке свято та день в історії
Сьогодні 2 листопада 2026: яке свято та день в історії
02.11.2026, 06:00
Як 2 листопада відключатимуть світло у Харкові та області: графік
Як 2 листопада відключатимуть світло у Харкові та області: графік
01.11.2026, 21:34
Радіаційну та хімічну небезпеку оголошували в Україні: що сталося
Радіаційну та хімічну небезпеку оголошували в Україні: що сталося
02.11.2026, 07:15
РФ просунулась біля Гоптівки: у Deep State оновили карти
РФ просунулась біля Гоптівки: у Deep State оновили карти
02.11.2026, 07:45
Новини Харкова – головне 1 листопада: атака на медиків, відміна електричок
Новини Харкова – головне 1 листопада: атака на медиків, відміна електричок
01.11.2026, 22:00

Новини за темою:

02.11.2026
Радіаційну та хімічну небезпеку оголошували в Україні: що сталося
01.11.2026
Новини Харкова – головне 1 листопада: атака на медиків, відміна електричок
31.10.2026
«Почали дослухатися»: біолог про те, що на вулицях Харкова з’явилися дуби
31.10.2026
«Оце буде перемога»: якими рослинами біолог радить засівати газони Харкова
31.10.2026
У Харкові відновлюють будинки після нічної атаки росіян (фото)


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Google, WhatsApp, Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • слідкуйте за нами у соцмережах: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Новини Харкова – головне 2 листопада: кібератака РФ, просування ворога», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 2 Листопада 2026 в 08:55;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".