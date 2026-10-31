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У Харкові відновлюють будинки після нічної атаки росіян (фото)

Суспільство 12:52   31.10.2026
Оксана Якушко
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У Харкові відновлюють будинки після нічної атаки росіян (фото) Фото: ХМР

Шість багатоквартирних та 18 приватних будинків отримали пошкодження внаслідок нічної атаки росіян у Основ’янському районі, повідомляє Харківська міськрада.

Комунальники ще ввечері почали оперативно закривати вікна, а зранку – лагодити покрівлі, очищати території від уламків і скла, вивозити сміття, перевіряти електромережі.

Працівники райадміністрації та КП «Житлокомсервіс» з’ясовують обсяги пошкоджень і за можливості розв’язують нагальні проблеми громадян.

На місці також працюють волонтери ГО «Проліска», Товариства Червоного Хреста, психолог. Крім того, там було розгорнуто пункт харчування.

Фото: ХМР
Фото: ХМР
Фото: ХМР
Фото: ХМР
Фото: ХМР
Фото: ХМР
Фото: ХМР
Фото: ХМР

Нагадаємо, напередодні ввечері росіяни атакували реактивним БпЛА Слобідський район Харкова. Внаслідок влучання у виробничо-складську будівлю приватного підприємства спалахнула пожежа площею 3000 кв. м. Постраждали п’ятеро людей. 

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публікації матеріалу: 31 Жовтня 2026 в 12:52;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Шість багатоквартирних та 18 приватних будинків отримали пошкодження внаслідок нічної атаки росіян у Основ’янському районі, повідомляє Харківська міськрада.".