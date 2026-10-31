У Харкові відновлюють будинки після нічної атаки росіян (фото)

Шість багатоквартирних та 18 приватних будинків отримали пошкодження внаслідок нічної атаки росіян у Основ’янському районі, повідомляє Харківська міськрада.

Комунальники ще ввечері почали оперативно закривати вікна, а зранку – лагодити покрівлі, очищати території від уламків і скла, вивозити сміття, перевіряти електромережі.

Працівники райадміністрації та КП «Житлокомсервіс» з’ясовують обсяги пошкоджень і за можливості розв’язують нагальні проблеми громадян.

На місці також працюють волонтери ГО «Проліска», Товариства Червоного Хреста, психолог. Крім того, там було розгорнуто пункт харчування.

Нагадаємо, напередодні ввечері росіяни атакували реактивним БпЛА Слобідський район Харкова. Внаслідок влучання у виробничо-складську будівлю приватного підприємства спалахнула пожежа площею 3000 кв. м. Постраждали п’ятеро людей.