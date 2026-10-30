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Дощі та +11: прогноз погоди на 31 жовтня у Харкові та області

Погода 20:32   30.10.2026
Тетяна Литвіна
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Дощі та +11: прогноз погоди на 31 жовтня у Харкові та області

Прогноз на суботу, 31 жовтня, повідомили у Гідрометеоцентрі Харківської та Луганської областей. У Харкові та області знову дощитиме.

На Харківщині протягом дня буде хмарно з проясненнями⛅️. Уночі буде йти дощ. Вдень дощ трохи посилиться – до помірного.
Вітер очікують на південно-східний ↖️, 7 – 12 м/с.
Температура повітря 🌡 вночі буде коливатися від 4 до 9 ° тепла, вдень – від 7 до 12 °.

У Харкові вночі також очікується невеликий дощ, а вдень – помірний 🌧.
Вітер прогнозують з південного сходу ↖️, 7 – 12 м/с.
Температура повітря 🌡 вночі складе 6 – 8° тепла, вдень стовпчик термометра підніметься не набагато вище – до 9 – 11°.

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Нагадаємо, на Харківщині дозволили розпочати опалювальний сезон – відповідне розпорядження підписав начальник ХОВА Олег Синєгубов. Насамперед батареї мають нагрітися в закладах охорони здоров’я, соцзахисту населення з постійним перебуванням людей, а також освіти, де діти навчаються офлайн або у змішаному форматі.

Автор: Тетяна Литвіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 30 Жовтня 2026 в 20:32;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Тетяна Литвіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз на суботу, 31 жовтня, повідомили у Гідрометеоцентрі Харківської та Луганської областей. У Харкові та області знову дощитиме.".