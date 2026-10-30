Дощі та +11: прогноз погоди на 31 жовтня у Харкові та області

Прогноз на суботу, 31 жовтня, повідомили у Гідрометеоцентрі Харківської та Луганської областей. У Харкові та області знову дощитиме.

На Харківщині протягом дня буде хмарно з проясненнями⛅️. Уночі буде йти дощ. Вдень дощ трохи посилиться – до помірного.

Вітер очікують на південно-східний ↖️, 7 – 12 м/с.

Температура повітря 🌡 вночі буде коливатися від 4 до 9 ° тепла, вдень – від 7 до 12 °.

У Харкові вночі також очікується невеликий дощ, а вдень – помірний 🌧.

Вітер прогнозують з південного сходу ↖️, 7 – 12 м/с.

Температура повітря 🌡 вночі складе 6 – 8° тепла, вдень стовпчик термометра підніметься не набагато вище – до 9 – 11°.

Нагадаємо, на Харківщині дозволили розпочати опалювальний сезон – відповідне розпорядження підписав начальник ХОВА Олег Синєгубов. Насамперед батареї мають нагрітися в закладах охорони здоров’я, соцзахисту населення з постійним перебуванням людей, а також освіти, де діти навчаються офлайн або у змішаному форматі.