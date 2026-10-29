Вітер та +16: прогноз погоди на 30 жовтня у Харкові та області

Прогноз на п’ятницю, 30 жовтня, повідомили у Гідрометеоцентрі Харківської та Луганської областей. Синоптики попереджають про пориви вітру.

На Харківщині протягом дня буде хмарно, але без істотних опадів.

Вітер очікують на східний⬅️, 9 – 14 м/с, удень місцями пориви 💨 15 – 20 м/с.

Температура повітря 🌡 вночі буде коливатися від 3 до 8 ° тепла, вдень – від 12 до 17 °.

У Харкові вдень також опадів не очікується.

Вітер прогнозують східний, 9 – 14 м/с.

Температура повітря 🌡 вночі складе 5 – 7° тепла, вдень стовпчик термометра підніметься до 14 – 16°.

Нагадаємо, за даними синоптиків, у листопаді погодні показники мають бути в межах норми. Зокрема, середньомісячна температура повітря може становити 1,6 градуса тепла.