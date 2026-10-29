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Вітер та +16: прогноз погоди на 30 жовтня у Харкові та області

Погода 20:02   29.10.2026
Тетяна Литвіна
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Вітер та +16: прогноз погоди на 30 жовтня у Харкові та області

Прогноз на п’ятницю, 30 жовтня, повідомили у Гідрометеоцентрі Харківської та Луганської областей. Синоптики попереджають про пориви вітру.

На Харківщині протягом дня буде хмарно, але без істотних опадів.
Вітер очікують на східний⬅️, 9 – 14 м/с, удень місцями пориви 💨 15 – 20 м/с.
Температура повітря 🌡 вночі буде коливатися від 3 до 8 ° тепла, вдень – від 12 до 17 °.

У Харкові вдень також опадів не очікується.
Вітер прогнозують східний, 9 – 14 м/с.
Температура повітря 🌡 вночі складе 5 – 7° тепла, вдень стовпчик термометра підніметься до 14 – 16°.

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Нагадаємо, за даними синоптиків, у листопаді погодні показники мають бути  в межах норми. Зокрема, середньомісячна температура повітря може становити 1,6 градуса тепла.

Автор: Тетяна Литвіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Жовтня 2026 в 20:02;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Тетяна Литвіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз на п’ятницю, 30 жовтня, повідомили у Гідрометеоцентрі Харківської та Луганської областей. Синоптики попереджають про пориви вітру.".