Ветер и +16: прогноз погоды на 30 октября в Харькове и области

Прогноз на пятницу, 30 октября, сообщили в Гидрометеоцентре Харьковской и Луганской областей. Синоптики предупреждают о порывах ветра.

В Харьковской области в течение дня будет облачно⛅️, но без существенных осадков.

Ветер ожидают восточный⬅️, 9 – 14 м/с, днем ​​местами порывы 💨 15 – 20 м/с.

Температура воздуха 🌡 ночью будет колебаться от 3 до 8° тепла, днем ​​- от 12 до 17 °.

В Харькове днем также существенных осадков не ожидается.

Ветер прогнозируют восточный⬅️, 9 – 14 м/с.

Температура воздуха 🌡 ночью составит 5 – 7° тепла, днем ​​столбик термометра поднимется до 14 – 16°.

Напомним, по данным синоптиков, в ноябре погодные показатели должны быть в пределах нормы. В частности, среднемесячная температура воздуха может составить 1,6 градуса тепла.