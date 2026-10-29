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Ветер и +16: прогноз погоды на 30 октября в Харькове и области

Погода 20:02   29.10.2026
Татьяна Литвина
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Ветер и +16: прогноз погоды на 30 октября в Харькове и области

Прогноз на пятницу, 30 октября, сообщили в Гидрометеоцентре Харьковской и Луганской областей. Синоптики предупреждают о порывах ветра.

В Харьковской области в течение дня будет облачно⛅️, но без существенных осадков.
Ветер ожидают восточный⬅️, 9 – 14 м/с, днем ​​местами порывы 💨 15 – 20 м/с.
Температура воздуха 🌡 ночью будет колебаться от 3 до 8° тепла, днем ​​- от 12 до 17 °.

В Харькове днем также существенных осадков не ожидается.
Ветер прогнозируют восточный⬅️, 9 – 14 м/с.
Температура воздуха 🌡 ночью составит 5 – 7° тепла, днем ​​столбик термометра поднимется до 14 – 16°.

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Напомним, по данным синоптиков, в ноябре погодные показатели должны быть в пределах нормы. В частности, среднемесячная температура воздуха может составить 1,6 градуса тепла.

Автор: Татьяна Литвина

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  • • Дата публикации материала: 29 октября 2026 в 20:02;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Татьяна Литвина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз на пятницу, 30 октября, сообщили в Гидрометеоцентре Харьковской и Луганской областей. Синоптики предупреждают о порывах ветра.".