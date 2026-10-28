Порывы ветра и +16 тепла: прогноз погоды на 28 октября в Харькове и области
Прогноз на четверг, 29 октября, сообщили в Гидрометеоцентре Харьковской и Луганской областей.
В Харьковской области в течение дня будет сохраняться облачная погода⛅️. Существенных осадков не ожидается.
Ветер ожидают восточный⬅️, 7 – 12 м/с, днем местами порывы 💨 15 – 20 м/с.
Температура воздуха 🌡 ночью будет колебаться от 4 до 9 ° тепла, днем - от 13 до 18 °.
В Харькове день также пройдет без существенных осадков.
Ветер прогнозируют восточный, 7 – 12 м/с.
Температура воздуха 🌡 ночью составит 6 – 8° тепла, днем столбик термометра поднимется до 14 – 16°.
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Напомним, по данным синоптиков, в ноябре все должно быть в пределах нормы. В частности, среднемесячная температура воздуха может составить 1,6 градуса тепла.