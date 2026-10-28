Порывы ветра и +16 тепла: прогноз погоды на 28 октября в Харькове и области

Прогноз на четверг, 29 октября, сообщили в Гидрометеоцентре Харьковской и Луганской областей.

В Харьковской области в течение дня будет сохраняться облачная погода⛅️. Существенных осадков не ожидается.

Ветер ожидают восточный⬅️, 7 – 12 м/с, днем ​​местами порывы 💨 15 – 20 м/с.

Температура воздуха 🌡 ночью будет колебаться от 4 до 9 ° тепла, днем ​​- от 13 до 18 °.

В Харькове день также пройдет без существенных осадков.

Ветер прогнозируют восточный, 7 – 12 м/с.

Температура воздуха 🌡 ночью составит 6 – 8° тепла, днем ​​столбик термометра поднимется до 14 – 16°.

Напомним, по данным синоптиков, в ноябре все должно быть в пределах нормы. В частности, среднемесячная температура воздуха может составить 1,6 градуса тепла.