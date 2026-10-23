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Ветер и +17: прогноз погоды на 24 октября в Харькове и области

Погода 20:14   23.10.2026
Татьяна Литвина
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Ветер и +17: прогноз погоды на 24 октября в Харькове и области

Прогноз на субботу, 24 октября, сообщили в Гидрометеоцентре Харьковской и Луганской областей. Дождей не ожидается, но будет ветрено. 

В Харьковской области в течение суток будет сохраняться облачная погода с прояснениями🌥, без существенных осадков. Ветер прогнозируют юго-восточный ↖️, 7 – 12 м/с, днем — ​​местами порывы 💨 15 – 20 м/с.
Температура воздуха 🌡 ночью будет колебаться от 5 до 10°, днем ​​от 13 до 18°.

В Харькове в течение дня ожидается без существенных осадков. Ветер прогнозируют юго-восточный ↖️, 7 – 12 м/с.
Температура воздуха 🌡 ночью составит 7 – 9° тепла, днем ​​столбик термометра поднимется до 15 – 17°.

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Напомним, отопительный сезон в Харьковской области планируют начать, учитывая температурный режим и придерживаясь рекомендации Кабмина — не ранее 1 ноября. Об этом на брифинге рассказал начальник ХОВА Олег Синегубов

Автор: Татьяна Литвина

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  • • Дата публикации материала: 23 октября 2026 в 20:14;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Татьяна Литвина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз на субботу, 24 октября, сообщили в Гидрометеоцентре Харьковской и Луганской областей. Дождей не ожидается, но будет ветрено. ".