Ветер и +17: прогноз погоды на 24 октября в Харькове и области

Прогноз на субботу, 24 октября, сообщили в Гидрометеоцентре Харьковской и Луганской областей. Дождей не ожидается, но будет ветрено.

В Харьковской области в течение суток будет сохраняться облачная погода с прояснениями🌥, без существенных осадков. Ветер прогнозируют юго-восточный ↖️, 7 – 12 м/с, днем — ​​местами порывы 💨 15 – 20 м/с.

Температура воздуха 🌡 ночью будет колебаться от 5 до 10°, днем ​​от 13 до 18°.

В Харькове в течение дня ожидается без существенных осадков. Ветер прогнозируют юго-восточный ↖️, 7 – 12 м/с.

Температура воздуха 🌡 ночью составит 7 – 9° тепла, днем ​​столбик термометра поднимется до 15 – 17°.

Напомним, отопительный сезон в Харьковской области планируют начать, учитывая температурный режим и придерживаясь рекомендации Кабмина — не ранее 1 ноября. Об этом на брифинге рассказал начальник ХОВА Олег Синегубов