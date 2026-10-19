Туман и до +18 в Харькове: прогноз погоды на вторник, 20 октября

Во вторник, 20 октября, в Харькове и области — без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 7 – 12 м/с, сообщили в Гидрометеорологическом центре Харьковской и Луганской областей.

В Харькове будет облачно с прояснениями 🌥. Ночью и утром ожидается слабый туман. Термометры ночью будут показывать 9–11 градусов, днем — 16–18

По области ночью и утром также местами туман 🌫. Ночная температура составит 8–13 градусов, днем — 14–19.

Напомним, защитники Харьковщины активно готовятся к ведению боевых действий в зимний период, чтобы сохранить эффективность применения беспилотников и противодействовать возможным попыткам противника задействовать бронетехнику.