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Туман и до +18 в Харькове: прогноз погоды на вторник, 20 октября

Погода 20:40   19.10.2026
Татьяна Литвина
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Туман и до +18 в Харькове: прогноз погоды на вторник, 20 октября

Во вторник, 20 октября, в Харькове и области — без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 7 – 12 м/с, сообщили в Гидрометеорологическом центре Харьковской и Луганской областей.

В Харькове будет облачно с прояснениями 🌥. Ночью и утром ожидается слабый туман. Термометры ночью будут показывать 9–11 градусов, днем — 16–18

По области ночью и утром также местами туман 🌫. Ночная температура составит 8–13 градусов, днем — 14–19.

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Напомним, защитники Харьковщины активно готовятся к ведению боевых действий в зимний период, чтобы сохранить эффективность применения беспилотников и противодействовать возможным попыткам противника задействовать бронетехнику.

Автор: Татьяна Литвина

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  • • Дата публикации материала: 19 октября 2026 в 20:40;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Татьяна Литвина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Во вторник, 20 октября, в Харькове и области — без существенных осадков. Ветер северо-восточный ↙️, 7 – 12 м/с, сообщили в Гидрометцентре.".