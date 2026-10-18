Позиции на Харьковщине готовят к зиме, а РФ может воспользоваться туманом 📹

Защитники Харьковщины активно готовятся к ведению боевых действий в зимний период, чтобы сохранить эффективность применения беспилотников и противодействовать возможным попыткам противника задействовать бронетехнику.

Об этом рассказал командир подразделения «TERRA» в составе 3-го армейского корпуса ВСУ Николай Волохов (позывной «Абдула»). Это подразделение ранее отчитывалось о выполнении задач на Боровском направлении.

По словам Волохова, подготовка позиций защитников, чтобы они были теплыми и с альтернативными источниками питания, началась еще с конца лета. Уже сейчас наблюдаются туманы, и командир подразделения подчеркнул, что оккупанты могут попытаться воспользоваться такими погодными условиями.

«Враг будет пытаться, мы уверены, применять в том числе бронетехнику, которую он экономил. Ведь крайнее массированное наступление с бронетехникой было зафиксировано аж 11 марта. Поэтому нам необходимо, чтобы в этот период времени враг не смог проскочить. Мы к этому тщательно готовимся», — подчеркнул военный.

Видео: национальный телемарафон

Низкие температуры зимой существенно усложняют работу аэроразведки и операторов FPV-дронов. В частности, на морозе быстро падает емкость аккумуляторов.

«Аккумуляторы, особенно те, которые стоят на FPV-дронах, очень уязвимы к переохлаждению. У них падает емкость, это означает, что можно лететь меньше времени и не так далеко залетать. Они должны быть нагреты до старта, поэтому важно, чтобы позиции были комфортные и теплые… Вторая проблема — это камеры. У нас есть средства для обработки камер, и это позволяет им не обмерзать дольше. И третья штука — обмерзание самого корпуса и пропеллеров. Чтобы этого не произошло, надо специальным составом обрабатывать это все перед вылетом», — рассказал Волохов.

Он добавил, что российские войска постоянно перенастраивают свои средства радиоэлектронной борьбы, пытаясь подавлять видеосигнал и каналы управления украинских БпЛА на финальной стадии захода на цель. Для противодействия этому украинские инженеры и военные заблаговременно перепаивают платы, меняют частоты и устанавливают дополнительные каналы связи.