Готовится ли РФ к масштабному наступлению на Харьковщину? Ответ ВСУ (видео)

Признаков подготовки масштабного нового наступления на Харьковщине сейчас нет, однако российские войска пытаются восстановить утраченную боеспособность и усилить давление на двух направлениях.

Об этом в эфире национального марафона рассказал спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.

«Масштабного нет, но отдельные усиления наблюдаются на Южно-Слобожанском направлении и на Великобурлукском направлении. Попытка скорее просто усилить свои мощности там, восстановить боеспособность, утраченную в ходе предыдущих наступательных действий», — отметил Трегубов.

Видео: национальный телемарафон

Спикер подчеркнул, что речь идет не о формировании новых ударных кулаков для массированных атак, а о попытке удерживать и продолжать давление в том же формате и объеме, как это происходило ранее.