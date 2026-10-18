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Готовится ли РФ к масштабному наступлению на Харьковщину? Ответ ВСУ (видео)

Записано 12:20   18.10.2026
Елена Нагорная
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Готовится ли РФ к масштабному наступлению на Харьковщину? Ответ ВСУ (видео)

Признаков подготовки масштабного нового наступления на Харьковщине сейчас нет, однако российские войска пытаются восстановить утраченную боеспособность и усилить давление на двух направлениях.

Об этом в эфире национального марафона рассказал спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.

«Масштабного нет, но отдельные усиления наблюдаются на Южно-Слобожанском направлении и на Великобурлукском направлении. Попытка скорее просто усилить свои мощности там, восстановить боеспособность, утраченную в ходе предыдущих наступательных действий», — отметил Трегубов.

Видео: национальный телемарафон

Спикер подчеркнул, что речь идет не о формировании новых ударных кулаков для массированных атак, а о попытке удерживать и продолжать давление в том же формате и объеме, как это происходило ранее.

Читайте также: Пока в РФ заявляют о «захвате» сел, ВСУ контратакуют под Харьковом — ISW

Автор: Елена Нагорная

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  • • Дата публикации материала: 18 октября 2026 в 12:20;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Признаков подготовки масштабного нового наступления на Харьковщине сейчас нет, однако российские войска пытаются усилить давление на двух направлениях.".