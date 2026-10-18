Чи готується РФ до масштабного наступу на Харківщину? Відповідь ЗСУ (відео)

Ознак підготовки масштабного нового наступу на Харківщині наразі немає, однак російські війська намагаються відновити втрачену боєздатність і посилити тиск на двох напрямках.

Про це в етері національного марафону розповів речник Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов.

«Масштабного ні, але окремі посилення спостерігаються на Південно-Слобожанському напрямку і на Великобурлуцькому напрямку. Намагання скоріше просто підсилити свої потужності там, відновити боєздатність, втрачену впродовж попередніх наступальних дій», — зазначив Трегубов.

Відео: національний телемарафон

Речник наголосив, що йдеться не про формування нових ударних кулаків для масованих атак, а про спробу утримувати та продовжувати тиск у тому ж форматі та обсязі, як це відбувалося раніше.