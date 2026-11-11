Наблизитись до Харкова через Козачу Лопань: Трегубов — про плани росіян

Що відбувається на фронті у Харківській області розповів речник Групування Об’єднаних Сил Віктор Трегубов в ефірі національного марафону “Єдині новини”.

За його словами, окупанти хочуть розширити зону контролю у ближньому прикордонні. Зокрема хочуть заволодіти Козачою Лопанню, щоб наблизитися до Харкова.

“Вона лежить безпосередньо північніше Харкова, це справді допоможе скоротити дистанцію і відповідно більше загрожувати місту, більше намагатися чинити над містом якісь польоти дронів і робити інші капості”, – пояснив Трегубов.

Водночас за його словами, великого накопичення сил армії РФ у межах Харківської області не спостерігається. Трегубов вважає, що першочерговою метою для окупантів все ж таки є Донецьк.

Хоча у районі Куп’янська російські війська почали реалізовувати нову тактику. Раніше вони намагалися атакувати на північ від Куп’янська, вздовж русла Осколу через населений пункт Голубівка. Тепер же “лізуть” на захід, через населені пункти Радьківка та Кондрашівка.

“Радьківка десь від Голубівки якраз рівно на захід, кілометрів 5. Вони намагаються з іншого кута зайти на нещасний Куп’янськ”, – каже спікер угруповання.

Загалом, росіяни продовжують спроби інфільтрації, причому по дуже широкому фронту.

“Інтенсивність не дуже висока, але постійні спроби пролізти туди, де не було раніше. Постійні спроби розширити зону контролю у безпосередній близькості до існуючих позицій. Без будь-яких глибоких рейдів, без масового застосування техніки”, — охарактеризував Трегубов дії росіян у Харківській області.

Нагадаємо, вночі 11 листопада росіяни завдали подвійного ракетного удару по Харкову. Під атакою були Індустріальний та Салтівський райони.