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Без газу залишиться один із районів Харкова у четвер: причина й адреси

Суспільство 13:14   11.11.2026
Вікторія Яковенко
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Без газу залишиться один із районів Харкова у четвер: причина й адреси

Завтра, 12 листопада, фахівці проведуть планові роботи на газових мережах в Холодногірському районі, повідомили у Харківській міській філії «Газмережі».

У зв’язку з цим послуги не буде за такими адресами:

  • пров. Фастівський буд. 4
  • пров. Копиловський буд. 5, 11, 12
  • вул. Бориса Шрамка буд. 31, 35, 47, 53, 55, 31-А,31-Б, 31-В, 54
  • вул. Сіриківська буд. 3-А, 3, 5, 7, 9, 9-Б, 15, 19, 21, 24, 25, 26, 36, 36-А, 46, 50, 54
  • пров. Новиківський буд. 3, 5, 9, 12, 14
  • пров. Вінницький буд. 5, 11, 11-Б, 16-А, 16
  • в’їзд. Ніжинський буд. 4, 8, 9, 16, 16-А
  • пров. Кобзарський буд. 8, 10, 12, 16
  • вул. Ніжинська буд. 3, 10, 11, 12, 13, 17, 19, 21, 22, 24, 26, 28, 30, 34, 35
  • пров. Башлаївський буд. 5, 6-А
  • вул. Велика Панасівська буд. 103, 108, 132, 134, 136, 144
  • вул. Сотника Костюченка буд. 19, 29, 33, 35, 37-А, 39, 41-А, 41, 43, 47, 44, 41-В

Споживачів просять бути обачними та перекрити крани перед газовими приладами.

«Підключення житлових будинків до системи газопостачання буде виконано після закінчення робіт та надання доступу до всіх помешкань для обстеження внутрішньобудинкової системи газопостачання відповідно до вимог Правил технічної експлуатації систем газопостачання», – зазначили газовики.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Листопада 2026 в 13:14;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Завтра, 12 листопада, фахівці проведуть планові роботи на газових мережах в Холодногірському районі, повідомили у Харківській міській філії «Газмережі».".