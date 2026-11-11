Внаслідок ракетних ударів по Харкову є постраждалий (фото/відео)

Наслідки російських ударів по Харкову показали у ГУ ДСНС України у Харківській області.

Рятувальники уточнили, що ворог атакував ракетами Салтівський район Харкова.

“Унаслідок одного з влучань по території гаражного кооперативу виникла пожежа на площі 900 кв. м. Горіли 38 гаражних боксів та 15 автомобілів”, – зазначили у ДСНС.

Також пошкоджені багатоповерхівки, авто та гаражі. Крім того, відомо про одного постраждалого.

Нагадаємо, про нічні «прильоти» по двох районах Харкова мер Ігор Терехов написав близько 03:20. Міський голова уточнив: росіяни завдали подвійного ракетного удару по місту. Під атакою опинилися Індустріальний та Салтівський райони.