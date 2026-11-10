Нардеп-мажоритарник від Харкова Куницький повернувся за 2 роки після втечі
Нардеп-втікач від президентської партії «Слуга народу» Олександр Куницький проголосував на засіданні Ради 9 листопада, повідомляє рух Чесно.
Нардеп Куницький не зʼявлявся у Верховній Раді з вересня 2024 року. За даними ЗМІ нардеп-“слуга” виїхав з України 23 вересня 2024 року під виглядом відрядження до США і жив спочатку там.
Але в останній декларації Куницький зазначив, що з жовтня 2024 року безплатно мешкав у квартирі у Канаді площею 43 м.кв.
Попри фактично втечу з України Куницький зберіг мандат нардепа, але не отримував депутатську зарплату, зазначає рух Чесно. Також він досі лишався членом правоохоронного комітету Ради, хоча у Раді двічі реєстрували постанови про його відкликання Але попри прогули Куницького не виключили зі “Слуги народу”.
Нагадаємо, Вihus.info, посилаючись на власні джерела, повідомив, що одіозний нардеп Куницький і він же – блогер на прізвисько «ZP Санек», втік за кордон у 2024 році. Раніше стало відомо, що завод із Харкова, пов’язаний із нардепом Куницьким, постачав обладнання до РФ.