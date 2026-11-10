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Якщо вам цікава новина: «Нардеп-мажоритарник від Харкова Куницький повернувся за 2 роки після втечі», то перегляньте більше у розділі Політика на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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• Дата публікації матеріалу: 10 Листопада 2026 в 18:39;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Нардеп-втікач від президентської партії «Слуга народу» Олександр Куницький проголосував на засіданні Ради 9 листопада, повідомляє рух Чесно. ".