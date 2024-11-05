Нардеп-мажоритарник СН від Харкова Куницький втік з України – Вihus.info

Минулої суботи з’явилися чутки, що друг одіозного нардепа Дмитрука та нардеп від президентської партії “Слуга народу” Олександр Куницький поїхав у відрядження за кордон і ось уже місяць, як не повернувся.

Вihus.info, посилаючись на власні джерела, обережно стверджують, що так, одіозний нардеп і блогер на прізвисько “ZP Санек”, який став популярним завдяки своїм шоу з провокацією поліціянтів, утік за кордон.

«Як давно нардеп за кордоном – точно сказати важко. Проте, згідно з інформацією на сайті Верховної Ради в розділі «Голосування депутата», він був відсутній на голосуваннях протягом всього жовтня. Чи може відрядження народного депутата під час війни тривати місяць?», – задаються питанням журналісти.

«Друг Дмитрука і Тищенка відомий своїми численними “розбірками” з патрульною поліцією та історією з побиттям у центрі Києва (де він засвітився на відео разом із колегами-нардепами). Дмитрук свою підозру врешті отримав, а Куницький – ні. Він катався за кордон, затримувався у відрядженнях і жив на повну», – ємко описали життя «політика» Вihus.info.