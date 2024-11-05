Нардеп-мажоритарщик СН от Харькова Куницкий сбежал из Украины — Вihus.info

В минувшую субботу появились слухи, что друг одиозного нардепа Дмитрука и нардеп от президентской партии «Слуга народа» Александр Куницкий уехал в загранкомандировку и вот уже месяц, как не вернулся.

Вihus.info, ссылаясь на собственные источники, осторожно утверждают, что да, одиозный нардеп и блоггер по прозвищу «ZP Санёк», который стал популярным благодаря своим шоу с провокацией полицейских, сбежал за границу.

«Как давно нардеп за границей – точно сказать трудно. Однако согласно информации на сайте Верховной Рады в разделе «Голосование депутата», он отсутствовал на голосованиях в течение всего октября. Может ли командировка народного депутата во время войны длиться месяц?», — задаются вопросом журналисты.

«Друг Дмитрука и Тищенко известен своими многочисленными разборками с патрульной полицией и историей с избиением в центре Киева (где он засветился на видео вместе с коллегами-нардепами). Дмитрук свое подозрение получил, а Куницкий – нет. Он катался за границу, задерживался в командировках и жил по полной», — кратко описали жизнь «политика» Виhus.info.