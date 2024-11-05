Нардеп-мажоритарщик СН от Харькова Куницкий сбежал из Украины — Вihus.info
В минувшую субботу появились слухи, что друг одиозного нардепа Дмитрука и нардеп от президентской партии «Слуга народа» Александр Куницкий уехал в загранкомандировку и вот уже месяц, как не вернулся.
Вihus.info, ссылаясь на собственные источники, осторожно утверждают, что да, одиозный нардеп и блоггер по прозвищу «ZP Санёк», который стал популярным благодаря своим шоу с провокацией полицейских, сбежал за границу.
«Как давно нардеп за границей – точно сказать трудно. Однако согласно информации на сайте Верховной Рады в разделе «Голосование депутата», он отсутствовал на голосованиях в течение всего октября. Может ли командировка народного депутата во время войны длиться месяц?», — задаются вопросом журналисты.
«Друг Дмитрука и Тищенко известен своими многочисленными разборками с патрульной полицией и историей с избиением в центре Киева (где он засветился на видео вместе с коллегами-нардепами). Дмитрук свое подозрение получил, а Куницкий – нет. Он катался за границу, задерживался в командировках и жил по полной», — кратко описали жизнь «политика» Виhus.info.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: Александр Куницкий, ВР, мажоритарщик, нардеп, слуга народа, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 5 ноября 2024 в 18:50;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В минувшую субботу появились слухи, что друг одиозного нардепа Дмитрука и нардеп от президентской партии «Слуга народа» Александр Куницкий уехал в загранкомандировку.".