Завод из Харькова, связанный с нардепом Куницким, поставлял оборудование в РФ

«Сделано в Украине». Такие надписи жители Крыма могут увидеть на зарядных станциях для электрокаров под брендом DriveEnergy, которые за последние три года заполонили оккупированный россиянами полуостров. Как установило расследование «Схем», эту сеть электрозаправок открыл крымский бизнесмен, заключив партнерство с харьковским заводом Autoenterprise в 2021 году, сообщает Радио Свободы. В продвижении харьковского оборудования на российский рынок участвовали депутат Алина Мустафаева и бизнесмен Дмитрий Никонов.

Autoenterprise – это украинский бизнес, тесно связанный с народным депутатом от «Слуги народа» Александром Куницким – он имел руководящие должности до избрания в Верховную Раду, лоббировал интересы этого бизнеса, используя свой мандат, официального владельца завода сделал своим помощником, а депутатскую приемную расположил прямо на предприятии.

Куницкий и Autoenterprise

Александр Куницкий – народный депутат IX созыва от партии «Слуга народа». До парламента приобрел популярность благодаря своему YouTube-автоблогу ZPSanek. Куницкий снимал на видео произвол ГАИшников, впоследствии показывал диалоги с полицейскими. После начала российской агрессии против Украины в 2014 году Куницкий продолжил ездить в РФ.

На захваченный Россией украинский полуостров Куницкий тоже ездил. Там, в разговоре с российскими гаишниками, он заявлял, что «Крым – это Россия».

Уже в статусе депутата Куницкий признавал — до полномасштабного вторжения не видел в РФ врага: «Мы жили с пониманием того, что у нас нет врагов у наших границ».

Холдинг Autoenterprise занимается производством и установкой зарядных станций для электрокаров и импортом машин из-за границы, службой такси и каршерингом. Это группа компаний, официальный владелец которых – харьковчанин Дмитрий Никонов.

До похода в Раду Куницкий годы продвигал с ним этот бизнес, всячески рекламировал харьковскую разработку, поощряя инвестировать в нее миллионную аудиторию своего блога.

Народный избранник входил в органы управления холдинга Autoenterprise: вплоть до избрания депутатом был членом наблюдательного совета в другой компании – «НПП Система». Это, собственно, и есть завод, который производит электрозарядные станции в Харькове.

Получив мандат, Куницкий сделал официального владельца Autoenterprise Дмитрия Никонова своим помощником, а свою депутатскую приемную разместил прямо на харьковском заводе.

И – продолжил продвигать этот бизнес уже в статусе депутата, используя свою власть и отчитываясь обо всем этом самому Никонову. Он способствовал решению проблем их бизнеса с силовиками. Тогда же в компании Autoenterprise в Харькове НАБУ провели обыски. Из-за чего возмущалась депутат Харьковского горсовета от «Слуги народа» Алина Мустафаева, одна из руководителей этого бизнеса и близкая соратница Куницкого. Досудебное расследование НАБУ продолжается, подозрения пока никому не выдвигались.

А вот Национальное агентство по предотвращению коррупции по фактам по расследованию «Схем» составило два протокола на Куницкого об имеющемся конфликте интересов. Однако Печерский суд закрыл эти производства.

Куницкий после этих событий попытался публично дистанцироваться как от холдинга, так и Никонова. Хотя на самом деле Дмитрий Никонов, по меньшей мере, до февраля 2024 года оставался его помощником на общественных началах – это официальные данные Верховной Рады.

Российский рынок украинского бизнеса

Зарядные станции Autoenterprise – это украинская разработка, успешный бизнес харьковских инженеров с локальным производством. Предприятия Autoenterprise производят зарядные станции как для себя, так и для других компаний под их брендами. На базе станций Autoenterprise в Черногории работает сеть под брендом Greencar, в Армении – EcoCars, «Токбор» в Узбекистане или ElectroEco в Молдове.

Но молодая и успешная украинская компания не погнушалась сотрудничать со страной-агрессором, активно распространив свой рынок сбыта на РФ. Стартовало сотрудничество с РФ с 2016 года. Из Харькова оборудование через Слобожанскую таможню везли в города Липецк, Балашиха, Белгород, Воронеж, Москва, Зеленодольск, Краснодар.

Кстати, в ноябре 2022 года российская ракета С-300 попала и в завод Autoenterprise – ранения получили 6 человек, взрыв повредил производственные цеха.

Как зарядные станции попадали в Крым

Сеть электрозаправочных станций с крупнейшим хабом в Симферополе, помпезно открыли в 2023 году оккупационные власти, на базе станций украинского производства Autoenterprise, под брендом – DriveEnergy.

Модели зарядок, установленные в Симферополе, Никонов называл хитом харьковского завода.

Когда и как они попали на полуостров? После того, как журналисты задали эти вопросы, по поводу редакции «Схем» стали одна перед другой появляться ложные публикации. А репостил их сам помощник депутата от «Слуги народа» Куницкого, официальный владелец Autoenterprise Дмитрий Никонов и директор холдинга Алина Мустафаева.

Так же Никонов пытался давить на авторов материала во время переписки.

«Южный округ РФ»

В мае 2021 года проходит дилерское соглашение между харьковской фирмой «АЕ Фектори», входящей в группу Autoenterprise, и фирмой DriveEnergy крымчанина Руслана Девлечаева. Чтобы успешно экспортировать харьковское оборудование, Девлечаев предусмотрительно зарегистрировал фирму вне Крыма – по соседству – в российском Краснодаре.

«Мустафаева, выполнявшая фактически обязанности руководителя сети компаний Autoenterprise, знала, что после отправки зарядных устройств они будут использоваться на территории АРК. Было несколько телефонных разговоров между Мустафаевой и Русланом Девлечаевым по поводу возможности поставок в Крым. То, что Руслан сам из Крыма и осуществляет там свою деятельность – знали все, кто так или иначе связан с продажей зарядных устройств в компании. Даже шутили между собой, что это «зрада» и главное, чтобы никто об этом не узнал, потому что тогда у компании будут большие проблемы. Вопросом логистики из РФ в АРК Руслан занимался сам, задачей «АЕ Фектори» было только продать и доставить товар в РФ», – рассказал источник.

Но на этом дельцы не остановились. Чтобы получать от РФ денежную компенсацию, они решают посылать ключевые компоненты станций – модемы, контроллеры, кроссплаты – уже под брендом российской компании DriveEnergy.

«Чем больше комплектующих ВС (зарядных станций – ред.) будет сделано в РФ, тем выше будет процент денежной компенсации от государства. Мы хотим совместно с вами организовать здесь производственный и сборочный процесс», – писал Девлечаев харьковчанам.

2022 год — идет полномасштабное вторжение, РФ бомбит украинские города с воздуха и захватывает новые территории.

А Девлечаев в этом время массово устанавливает многочисленные зарядки DriveEnergy харьковского происхождения по всему полуострову – в Ялте, Алуште, Феодосии, Судаке, Евпатории, Симферополе. Они также продолжают появляться по бокам так называемых «федеральных трасс».

Вся деятельность – бок о бок с представителями оккупационных властей.

И хотя харьковское происхождение устройств уже лишний раз не афишируется – его выдает надпись на шнурах – Autoenterprise.

Как и было договорено, Девлечаев сертифицирует эти зарядные станции как уже не украинское, а собственное производство – якобы изготовленное его фирмой в Крыму.

С этими станциями он дальше ездит в Москву на тематические автовыставки. Но и здесь профильные блоггеры узнают, чья именно разработка скрывается за крымским брендом.

Успех Девлечаева в Крыму продолжается – в июне 2023 года в захваченном Симферополе он открывает «самую большую зарядную станцию в Европе».