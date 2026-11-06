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Сбежали из плена и терроризировали гражданского: военным РФ вручили подозрение

Происшествия 11:30   06.11.2026
Николь Костенко-Лагутина
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Сбежали из плена и терроризировали гражданского: военным РФ вручили подозрение

Спикер УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула рассказал, что двум военным РФ вручили подозрение. По данным следствия, мужчины сбежали из украинского плена и отправились терроризировать местного жителя Изюмщины. Они могли заставить его на собственном авто доехать до линии боестолкновения, чтобы вернуться в армию и продолжить воевать против Украины.

«Речь идет о Михаиле Егорове (позывной «Магадан»), 50-летнем стрелке 3-го мотострелкового взвода мотострелковой роты мотострелкового батальона 114 мотострелкового полка 127 мотострелковой дивизии 5 армии Восточного военного округа ВС РФ и Дениса Симакова (позывной «Лесник»), 24-летнего старшего стрелка 1-го танкового полка 2 гвардейской мотострелковой Таманской дивизии ВС РФ. Установлено, что оба фигуранта действовали по предварительному сговору вместе с еще двумя российскими военными с позывными «Пума» и «Ибрагим», – установили в СБУ.

По данным следствия, в июле 2026 года оккупанты сбежали из плена и решили вернуться в армию ВС РФ. Они ворвались в частный дом жителя Изюмщины. Убедившись, что мужчина – гражданский, они начали оказывать на него психологическое давление и заставили сесть за руль своего авто.

«Угрожая оружием, российские военные приказали потерпевшему перевозить их в направлении линии боевого столкновения. Во время поездки они неоднократно угрожали украинцу физической расправой и убийством в случае невыполнения указаний. В дальнейшем злоумышленники пригрозили потерпевшему казнью членов его семьи, если он сообщит о преступлении правоохранителям или военным и покинули автомобиль», – передает Абдула.

Позже во время боестолкновения с воинами ВСУ Дениса Симакова задержали. Второй подозреваемый – скрывается.

«На основании собранных доказательств Служба безопасности сообщила обоим рашистам о подозрении по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (жестокое обращение с гражданским населением, совершенное по предварительному сговору группой лиц), «Магадану» о подозрении было доложено заочно», – отметили в прокуратуре.

Один из подозреваемых находится в СИЗО, другого – разыскивают. Им грозит до 12 лет в тюрьме.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 6 ноября 2026 в 11:30;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Спикер УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула рассказал, что двум военным РФ вручили подозрение.".