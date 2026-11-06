По авто копов в Дергачах ударили россияне: какие последствия (дополнено)

Накануне, 5 ноября, россияне ударили беспилотником по служебной машине копов в Дергачах, пишут в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Дополнено в 11:03. Начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко уточнил, что по авто полицейских ударил БпЛА типа «Герань».

В результате «прилетов» пострадали два правоохранителя.

«Полицейские, предпринимая превентивные меры, прибыли на объект с целью предупреждения его представителей о вероятном огневом поражении их объекта противником. Во время пребывания правоохранителей на месте враг нанес удар реактивным беспилотным летательным аппаратом», – рассказали в полиции.

В результате «прилета» повреждено служебное авто Renault. Ранение получили двое полицейских – одного из них госпитализировали в тяжелом состоянии. Врачи борются за его жизнь.