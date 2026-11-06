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По авто копов в Дергачах ударили россияне: какие последствия (дополнено)

Происшествия 11:03   06.11.2026
Николь Костенко-Лагутина
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По авто копов в Дергачах ударили россияне: какие последствия (дополнено)

Накануне, 5 ноября, россияне ударили беспилотником по служебной машине копов в Дергачах, пишут в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Дополнено в 11:03. Начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко уточнил, что по авто полицейских ударил БпЛА типа «Герань».

В результате «прилетов» пострадали два правоохранителя.

Полицейских ранили на Харьковщине

«Полицейские, предпринимая превентивные меры, прибыли на объект с целью предупреждения его представителей о вероятном огневом поражении их объекта противником. Во время пребывания правоохранителей на месте враг нанес удар реактивным беспилотным летательным аппаратом», – рассказали в полиции.

В результате «прилета» повреждено служебное авто Renault. Ранение получили двое полицейских – одного из них госпитализировали в тяжелом состоянии. Врачи борются за его жизнь.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 6 ноября 2026 в 11:03;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Накануне, 5 ноября, россияне ударили беспилотником по служебной машине копов в Дергачах, пишут в ГУ Нацполиции в Харьковской области.".