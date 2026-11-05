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FPV прорываются в Харьков; возврат ГПО – итоги 5 ноября

Общество 23:00   05.11.2026
Оксана Горун
Татьяна Литвина
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FPV прорываются в Харьков; возврат ГПО – итоги 5 ноября

Атаки FPV участились в Харькове. С начала недели враг нанес 78 ударов по энергетике Украины. В Харькове не было аварийных отключений, а в Киеве – самая тяжелая ситуация в стране. Объектив напоминает главные новости суток.

FPV снова прорываются в Харьков

Атаки дронов участились. Самая большая угроза – для северных районов. Однако был «прилет» и в глубине города. Харьковская областная прокуратура подтвердила: четыре удара по Харькову накануне нанесли именно FPV. Речь идет об атаках в Киевском, Салтовском, Шевченковском и Немышлянском районах, которые произошли в течение дня и вечером 4 ноября. Повреждены здания и машины, обошлось без пострадавших. Еще два «прилета» в Харькове были утром 5 ноября: начальник ХОВА Олег Синегубов информировал об ударе БПЛА по открытой территории в Шевченковском районе, мэр Игорь Терехов – об атаке на частный автомобиль в Салтовском. По данным мониторинговых каналов, это снова были FPV.

78 ударов по энергетике

78 ударов по энергетической инфраструктуре Украины нанесли россияне с начала недели. Такие данные привел первый замминистра энергетики Артем Некрасов. Через сутки новые обесточения были на Харьковщине. В регионе продолжались отключения по графикам, об аварийных не сообщали. Самой сложной энергетики считают ситуацию в Киеве и Киевской области.

Гибель харьковчанки в Крыму

В Крыму погибла соучредительница харьковской языковой школы «Профессионал» Александра Казаровицкая. Об этом заявили на фейсбук-странице школы. Коллеги Казаровицкой утверждают: «Ее убила Россия». В оккупированный Крым харьковчанка уехала летом, чтобы помочь выехать на ПММ в Турцию пожилым родителям, жившим в Севастополе. В сентябре должна была вернуться. Однако российские оккупационные власти задержали ее. По информации коллег, захватчики обнаружили переписку женщины с украинским волонтером в начале полномасштабного вторжения. Александру три месяца держали в одиночной камере в ожидании суда. А впоследствии родным сообщили о якобы ее «самоубийстве».

В ВСУ подтвердили продвижение оккупантов возле Казачьей Лопани

Информацию о расширении зоны контроля РФ у села Гранов ранее обнародовали аналитики DeepState. Эти данные подтвердил спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.

Отчитывался о мобилизованных, которых нет

Харьковская специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона сообщила о подозрении бывшему начальнику одного из районных ТЦК Харькова. Следователи считают, что он вносил в систему «Оберіг» сведения о якобы призыве военнообязанных и их зачислении в воинские части. Но в части никто не прибывал. В дальнейшем чиновник возвращал виртуальных мобилизованных на военный учет, а записи о якобы прохождении ими службы удалял. Так и «выполнял» план. Сейчас он находится под стражей.

МГ «Объектив» также сообщала 5 ноября:

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COVID обнаружили у шестерых харьковчан, более 1200 заболели ОРВИ и гриппом

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Автор: Оксана Горун, Татьяна Литвина

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  • • Дата публикации материала: 5 ноября 2026 в 23:00;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун, Татьяна Литвина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Атаки FPV участились в Харькове. С начала недели враг нанес 78 ударов по энергетике Украины. Объектив напоминает главные новости суток.".