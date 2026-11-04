Бывшего харьковского военкома подозревают в жульничестве с мобилизацией

Эксначальника районного ТЦК и СП в Харькове подозревают во вмешательстве в систему «Оберіг» ради завышения показателей мобилизацией. Об этом сообщила Специализированная прокуратура в области обороны Восточного региона.

По данным следствия, в ноябре-декабре 2025 года чиновник вносил в систему «Оберіг» ложные сведения о якобы призыве военнообязанных на военную службу по мобилизации и их зачислении в воинские части. Таким образом он «призвал» 11 человек.

«На самом деле, они на военную службу не призывались, в списки личного состава воинских частей не зачислялись и на соответствующие должности не назначались», — говорят в Спецпрокуратуре.

После этого военком возвращал их на военный учет, а записи о них удалял. Таким образом, он искусственно завышал показатели выполнения мобилизационного плана своего ТЦК.

Сейчас этот военком руководит одним из районных ТЦК и СП Луганской области. Его задержали и сообщили о подозрении в несанкционированном изменении информации, обрабатываемой в автоматизированной системе, лицом, имеющим право доступа к ней, совершенном повторно (ч. 1 и ч. 3 ст. 362 УК Украины). Однако на время следствия он может выйти под залог в размере 166 400 грн, сообщили в Спецпрокуратуре.

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Напомним, СБУ задержала 37-летнего врача-хирурга из городской больницы скорой и неотложной медицинской помощи. Его подозревают в оформлении инвалидности военнообязанным за взятку.