Дрон атаковал автомобиль международной гуманитарной организации под Харьковом

Во вторник, 3 ноября, под удар дрона попал автомобиль Данского совета по делам беженцев (DRC) в Харьковской области. Вся команда успела оставить автомобиль до удара и не пострадала, сообщили в организации.

Сотрудники этой международной гуманитарной организации занимались обследованием территории и обучением местных жителей правилам минной безопасности.

В DRC отмечают, что автомобиль был маркирован логотипом DRC, так что оператор дрона видел, куда целился.

«Данский совет по делам беженцев решительно осуждает это нападение. Международное гуманитарное право требует уважать и защищать гуманитарных работников, а также транспортные средства, используемые ими для оказания помощи. Такие удары подвергают опасности наших коллег и ставят под угрозу помощь громадам, пострадавшим в результате войны. Призываем соблюдать нормы международного гуманитарного права и гарантировать безопасность гуманитарного персонала», — говорится в сообщении.

Напомним, бригада скорой попала под атаку БпЛА на Дергачевщине. Благодаря РЭБ взрыв произошел вдали от автомобиля, однако лобовое стекло было повреждено, сообщили в Харьковском облцентре экстренной медпомощи и медицины катастроф.