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Дрон атаковал автомобиль международной гуманитарной организации под Харьковом

Происшествия 19:21   04.11.2026
Татьяна Литвина
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Дрон атаковал автомобиль международной гуманитарной организации под Харьковом Фото иллюстративное/ Харьковский горсовет

Во вторник, 3 ноября, под удар дрона попал автомобиль Данского совета по делам беженцев (DRC) в Харьковской области. Вся команда успела оставить автомобиль до удара и не пострадала, сообщили в организации.

Сотрудники этой международной гуманитарной организации занимались обследованием территории и обучением местных жителей правилам минной безопасности.

В DRC отмечают, что автомобиль был маркирован логотипом DRC, так что оператор дрона видел, куда целился.

«Данский совет по делам беженцев решительно осуждает это нападение. Международное гуманитарное право требует уважать и защищать гуманитарных работников, а также транспортные средства, используемые ими для оказания помощи. Такие удары подвергают опасности наших коллег и ставят под угрозу помощь громадам, пострадавшим в результате войны. Призываем соблюдать нормы международного гуманитарного права и гарантировать безопасность гуманитарного персонала», — говорится в сообщении.

обстрел автомобиля Данского совета по делам беженцам
Фото: Данский совет по делам беженцев

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Напомним, бригада скорой попала под атаку БпЛА на Дергачевщине. Благодаря РЭБ взрыв произошел вдали от автомобиля, однако лобовое стекло было повреждено, сообщили в Харьковском облцентре экстренной медпомощи и медицины катастроф.

Автор: Татьяна Литвина

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  • • Дата публикации материала: 4 ноября 2026 в 19:21;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Татьяна Литвина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Во вторник, 3 ноября, под удар дрона попал автомобиль Данского совета по делам беженцев (DRC) в Харьковской области. Вся команда успела оставить авто.".