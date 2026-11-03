«Враг действовал коварно». Что повреждено в больнице в Харькове после обстрела

73 пострадавших в результате вражеского удара по медучреждению в Харькове получили острую реакцию на стресс, акубаротравмы и осколочные ранения, уточнил директор департамента по чрезвычайным ситуациям мэрии Богдан Гладких.

«Их состояние – более-менее удовлетворительное, есть люди в среднем состоянии тяжести, они переведены в другие медучреждения. По этому попаданию хочу сказать, что враг действовал коварно. Потому что он стационарный, находилось на момент попадания более 200 человек, это и кардиологический корпус, где люди находятся после оперативного вмешательства, и непосредственно те люди, которые проходят лечение, и люди пенсионного возраста. Чудом у нас нет погибших. По этому «прилету» более 100 окон взрывной волной были повреждены, это и многоквартирные дома, которые находятся вокруг больницы, и четыре корпуса самой больницы. Сейчас специалисты изучают, но видим, что повреждено оборудование и повреждены внутренние перегородки. Очень большой объем работы», — рассказал Гладких в эфире нацмарафона.

Он добавил: после удара оккупанты не остановились и продолжали выпускать ракеты.

«Во время эвакуации враг запустил повторно крылатые ракеты, которые шли, в том числе, транзитом через Харьковскую область, поэтому была большая необходимость в первую очередь обезопасить людей», — отметил Гладких.

По его словам, все службы работают в режиме 24/7 и делают все возможное, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия этого обстрела.

«Продолжается еще работа, обследование и параллельно закрытие контуров поврежденных домов и больницы», — подытожил Гладких.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Напомним, около 03:20 в Харькове прогремела серия взрывов. Мэр города Игорь Терехов сообщил о баллистике и КАБах. Жители города сообщали о том, что в отдельных районах отключилось электричество. Тем временем Воздушные силы ВСУ последовательно предупредили о ракете на Змиев и КАБах на Харьков.

Одно из попаданий пришлось по больнице в Немышлянском районе. 226 пациентов больницы пришлось эвакуировать в другие медучреждения. Был зафиксирован вражеский удар в переход между корпусами одного из медицинских заведений. Повреждено здание одного из медотделений, остекление окон четырех многоэтажных жилых домов, десять легковых автомобилей, уточнил Синегубов. Мэр Игорь Терехов добавил: в результате «прилета» вылетели также больше тысячи окон в больнице и близлежащих многоэтажках. По информации Харьковской облпрокуратуры, пострадали 73 человека. В основном, у всех – острая реакция на стресс. По предварительным данным, по Харькову могли ударить авиабомбой ФАБ-250 с модулем управления УМПК-5Р.