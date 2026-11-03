Ситуация со светом на Харьковщине, Виннитчине и Житомирщине – самая сложная
Десять регионов Украины попали под российские удары этой ночью, сказал на брифинге первый заместитель Министра энергетики Украины Артем Некрасов. Речь, прежде всего, идет об объектах энергетики. Самая сложная ситуация с электроснабжением – в трех областях, среди них – и Харьковская.
«Россия нанесла прицельные удары ракетами и беспилотниками по электростанциям, подстанциям систем передачи и распределения электрической энергии и теплоэлектроцентралям», – отметил Некрасов.
Только за последние сутки россияне атаковали энергообъекты в Украине более 20 раз. Таким образом, самая сложная ситуация в Винницкой, Житомирской и Харьковской областях. Именно в этих регионах энергетическая инфраструктура получила наибольшие повреждения. Ввиду этого в Киеве, Киевской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской и Харьковской областях вынужденно ввели аварийные отключения.
«Везде, где позволяет ситуация в сфере безопасности, сейчас продолжаются аварийно-восстановительные работы на поврежденных энергообъектах и атакованных объектах. Эти работы продолжаются без выходных и круглосуточно. Также на сегодняшний день в большинстве регионов Украины вынужденно применяются меры ограничения потребления. Просим с пониманием отнестись к вынужденным отключениям электрической энергии. Энергетики вынуждены применять графики, потому что они помогают балансировать энергетическую систему», – объяснил замминистра.
Напомним, около 03:20 в Харькове прогремела серия взрывов. Мэр города Игорь Терехов сообщил о баллистике и КАБах. Жители города сообщали о том, что в отдельных районах отключилось электричество. Тем временем Воздушные силы ВСУ последовательно предупредили о ракете на Змиев и КАБах на Харьков.