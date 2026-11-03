За сутки на Харьковщине пострадали 114 людей, погибших – двое

Начальник ХОВА Олег Синегубов утром 3 ноября рассказал, что в результате российских обстрелов погибли двое людей, пострадали – 114 жителей.

«В Харькове пострадали 64 человека; в г. Изюм погиб 44-летний мужчина, пострадали 34 человека, в том числе получил острую реакцию на стресс 11-летний мальчик, получили ранения девочки 14 и 10 лет; в с. Приморское Печенежской громады восемь человек получили острую реакцию на стресс; в г. Чугуев пять человек получили ранения и один человек получил острую реакцию на стресс; в с. Черкасская Лозовая Малоданиловской громады погиб 51-летний мужчина, получил острую реакцию на стресс 57-летний мужчина; на трассе Золочев – Дергачи ранен 71-летний мужчина», – пишет Синегубов.

За сутки по Харьковщине ударило такое вооружение:

четыре ракеты;

шесть КАБов;

две РСЗО;

пять БпЛА типа «Герань-2»;

11 fpv-дронов;

47 БпЛА (тип устанавливается).

В результате обстрелов повреждена гражданская инфраструктура в Харькове, а также Богодуховском, Купянском, Изюмском, Харьковском и Чугуевском районах.

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